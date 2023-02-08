"РФ проиграет, победа Украины изменит мир": Зеленский выступил в парламенте Великобритании (видео)

По словам главы государства, Великобритания вместе с Украиной одолеют зло. Президент привез в Лондон подарок спикеру парламента — шлем украинского летчика с надписью "у нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы ее защитить".

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Президент Владимир Зеленский 7 февраля выступил в парламенте Великобритании и заявил о проигрыше России в войне с Украиной. Речь главы государства транслировало "Суспільне" в YouTube.

"Мы всегда одержим верх над злом, это лежит в основе наших и ваших традиций. Как только старое зло победили, новое пытается поднять голову. Мы знаем, что свобода победит, а Россия — проиграет", — отметил президент, вызвав аплодисменты зала.

Победа Украины над врагом изменит мир, уверен Зеленский.

"Британия идет вместе с нами к самой большой победе в нашей жизни. Это будет победа над самой идеей войны. После победы любой агрессор — большой или малый — будет знать, что его ждет в случае атаки на международный порядок", — добавил президент.

Глава государства вспомнил бывшего премьера Британии Бориса Джонсона, которому удалось объединить свободный мир вокруг Украины.

Зеленский в своем выступлении упомянул об украинских военных, которые проходят обучение на британских танках Challenger 2 и акцентировал внимание на отправке дальнобойных ракет.

[ + – ] Зеленский выступает в парламенте Великобритании на 7-й минуте

"Все это оружие позволит уничтожать врага, его логистические центры и скопление личного состава глубоко в тылу на временно оккупированных территориях Украины", — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский в очередной раз призвал западных союзников снабжать ВСУ боевой авиацией. В Лондон он привез подарок для спикера британского парламента Линдси Хойла — шлем украинского летчика с надписью "у нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы ее защитить".

Зеленский напомнил, что Украина и Британия имеют общий опыт борьбы со злом.

"Оставляя британский парламент два года назад, я благодарил вас за вкусный английский чай. Сегодня я покину парламент, благодаря всех вас заранее за мощные английские самолеты", — заявил президент Украины в конце речи.

Владимир Зеленский также приезжал в Вестминстерский дворец на встречу с королем Великобритании Карлом III.

В резиденции британского монарха высшие чиновники страны встретили президента Украины аплодисментами.

Фокус уже писал, что самолет Зеленского в Лондоне встречал британский премьер Риши Сунак. Вместе с Сунаком были министр обороны Бен Уоллес, посол Украины Вадим Пристайко и посол Британии в Украине Мелинда Симмонс.

Канцелярия Сунака уточнила, что на встрече с Зеленским он может предложить дальнобойные ракеты для ВСУ.

Позже стало известно, что Риши Сунак обещал Зеленскому обеспечить военное поражение России. Лондон стал ключевым европейским союзником Украины в НАТО.