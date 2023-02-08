Премьер Британии Сунак пообещал обеспечить поражение Путину уже в этом году, — BBC

По словам премьер-министра, Великобритания остается ключевым союзником Украины в НАТО. Политик пообещал, что его правительство поможет притянуть российских военных преступников к ответственности.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сделал новое заявление касаемо поддержки Украины в кровопролитной войне. Политик пообещал обеспечить военное поражение для Владимира Путина во время встречи с Владимиром Зеленским в Лондоне, сообщает портал BBC.

По его словам, Великобритания при его правительстве будет поддерживать Украину до победного конца, ведь Лондон на сегодняшний день является ключевым европейским союзником Украины в НАТО.

"Агрессия Владимира Путина никоим образом не может рассматриваться как успешная, и поэтому мы ускорили и увеличили нашу военную поддержку Украины. Мы продолжим поддерживать Украину, чтобы обеспечить решающую военную победу на поле боя в этом году" — говорится в сообщении премьер-министра.

Далее Риши Сунак отметил, что вещи, которые творят российские оккупационные войска в Украине — ужасны, и поэтому будет следить за тем, чтобы все военные преступники были привлечены к ответственности.

Отметим, что заявление было сделано в ходе встречи в Лондоне с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибыл в страну утром 8 февраля. Это уже второй выезд главы государства за пределы Украины с 24 февраля прошлого года и первое посещение Великобритании с начала полномасштабной войны.

19 ноября Риши Сунак впервые прибыл в Украину в статусе премьер-министра Великобритании, спустя месяц после своего избрания. В ходе встречи с Владимиром Зеленским удалось обсудить важнейшие вопросы для Украины и Великобритании и затронуть тему глобальной безопасности.