Мощный союзник: Риши Сунак посетил Украину и встретился с Владимиром Зеленским (видео)

По словам Владимира Зеленского, в ходе встречи удалось обсудить важнейшие вопросы для Украины и Великобритании и затронуть тему глобальной безопасности.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом сообщается на официальной странице украинского лидера в Telegram.

Встреча британского и украинского лидеров прошла в Мариинском дворце. В публикации говорится, что Великобритания заявила о себе, как о союзнике Украины еще в первые дни полномасштабного вторжения.

"Во время сегодняшней встречи мы обсудили самый важные вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности. Вместе мы сильнее и достигнем желанных результатов", — пишет Владимир Зеленский.

[ + – ] Риши Сунак в Украине

О возможном визите британского премьер-министра в Украину раннее говорил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко. Дипломат отмечал, что точная дата приезда Риши Сунака в Киев будет держаться в секрете из соображений безопасности.

О намерениях Сунака также говорила посол Британии Мелинда Симон. По ее словам, премьер-министр Великобритании посетит Украину, как только у него появится такая возможность.

Напомним, что перед саммитом G20 Риши Сунак подготовил план действий, направленных на ликвидацию последствий агрессии РФ против Украины. Британский премьер акцентировал внимание на необходимости оказывать поддержку Украине. Сунак также считает, что западным странам стоит снизить потребление российских энергоресурсов.

Еще Фокус писал о том, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Украинский президент отметил, что первый звонок Сунака на посту премьер-министра был именно в Украину.

Еще мы писали, что Риши Сунак обвинил Российскую Федерацию в дестабилизации энергетических рынков и цепей поставок по всему миру на фоне экономических последствий пандемии коронавируса.