"Скоро приедет": премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует посетить Украину

По словам украинского посла Вадима Пристайко, точная дата визита британского премьера в Украину не разглашается из соображений безопасности.

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Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует в скором времени посетить Украину. Как сообщил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко в эфире телеканала Sky News, точная дата визита пока неизвестна из соображений безопасности.

"Мы не будем обсуждать даты из-за безопасности премьер-министра. Но он совсем скоро приедет в Украину", – сказал Пристайко.

Посол Британии Мелинда Симонс также подтвердила намерение Сунака приехать в Украину, но точные даты визита пока не называются.

"Я думаю, что он захочет и будет готов приехать, как только сможет это сделать", – сказала она.

Ранее Сунак обещал, что Украина будет его первым зарубежным визитом, если он станет премьер-министром, но в итоге он изменил планы и предпочел отправиться в Египет на конференции ООН по изменению климата COP27.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригласил британского премьер-министра Риши Сунака в Киев. Глава государства подчеркнул, что партнерство между двумя государствами и британское лидерство в защите демократии и свободы в дальнейшем будут только усиливаться.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отложил строительство новой королевской яхты. Таким образом новый премьер сэкономит 290 миллионов евро, хотя на консультации и планирование уже было потрачено более трех миллионов.