Ради экономии. Риши Сунак отложил строительство новой королевской яхты

Таким образом, он сэкономит 290 миллионов евро, но на консультации и планирование уже было потрачено более трех миллионов.

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Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак "потопил" любимый амбициозный проект бывшего премьер-министра Бориса Джонсона по постройке новой королевской яхты. Об этом пишет Express.

Идею создания нового судна лоббировал Борис Джонсон, будучи премьером, его преемница на этом посту Лиз Трасс против не выступила. Хотя критики называли идею постройки новой королевской яхтой "тщеславным проектом", сам Джонсон считал, что новая королевская яхта станет символом глобального могущества Великобритании. Он хотел построить новую яхту на замену королевской яхте "Британия" (Britannia)", которая была выведена из эксплуатации в 1997 году.

[ + – ] Принцесса Диана и принц Чарльз на борту яхты "Британия" в 1985 году Фото: Getty Images

Нынешнее правительство отложит проект в рамках мер по сокращению расходов.

Ранее стоимость нового роскошного судна оценивали в 175 миллионов евро, потом цена выросла до 290 миллионов евро. При этом более трех миллионов евро уже потрачено — это расходы на персонал и консультантов.

Среди бюро, подавших предложения на постройку королевской яхты, были таки "монстры", как были Foster + Partners, Ренцо Пиано и агентство Захи Хадид, а также дизайнеры Джон Поусон и Филипп Старк.

Работы планировалось начать в 2022 году. Предполагалось, что новая королевская яхта не будет личной "игрушкой" королевской семьи, но будет использоваться в качестве бизнес-площадки для размещения иностранных высокопоставленных лиц. Также ее бы использовали во время визитов премьер-министра в другие страны.

Но канцлер Джереми Хант теперь попросил все департаменты искать средства для экономии, чтобы помочь противостоять экономическому кризису. А прошлой ночью высокопоставленные источники на Даунинг-стрит подтвердили, что яхта больше не будет строиться.

Также ходили слухи, что в королевском дворце без энтузиазма восприняли идею постройки яхты, как "слишком величественный" символ, чтобы представлять монархию 21-го века.

Судно водоизмещением 4500 тонн, на котором должны были находиться 200 моряков, должно было быть построено в Ньюкасле или Глазго, создавая рабочие места и помогая повысить уровень северной Британии. Судно должно было быть экологичным и современным.

Напомним, что 25 октября новым премьер-министром Великобритании официально стал Риши Сунак. Он уже начал процедуру формирования правительства. Жить он будет в резиденции на Даунинг-стрит. Которая весьма скромна для нового премьера, если вспомнить, что Риши Сунак является одним из самых богатых политиков Вестминстера.