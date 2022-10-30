Заради економії. Ріші Сунак відклав будівництво нової королівської яхти

У такий спосіб він заощадить 290 мільйонів євро, але на консультації та планування вже було витрачено понад три мільйони.

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Новий прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак "потопив" улюблений амбітний проєкт колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона з будівництва нової королівської яхти. Про це пише Express.

Ідею створення нового судна лобіював Борис Джонсон, будучи прем'єром, його наступниця на цій посаді Ліз Трасс проти не виступила. Хоча критики називали ідею побудови нової королівської яхтою "пихатим проєктом", сам Джонсон вважав, що нова королівська яхта стане символом глобальної могутності Великобританії. Він хотів побудувати нову яхту на заміну королівській яхті "Британія" (Britannia)", яка була виведена з експлуатації у 1997 році.

[ + – ] Принцеса Діана та принц Чарльз на борту яхти "Британія" в 1985 році Фото: Getty Images

Нинішній уряд відкладе проєкт у рамках заходів щодо скорочення видатків.

Раніше вартість нового розкішного судна оцінювали у 175 мільйонів євро, потім ціна зросла до 290 мільйонів євро. Водночас понад три мільйони євро вже витрачено — це витрати на персонал та консультантів.

Серед бюро, які подали пропозиції на будівництво королівської яхти, були таки "монстри", як були Foster + Partners, Ренцо Піано та агентство Захи Хадід, а також дизайнери Джон Поусон та Філіп Старк.

Роботи планувалося розпочати у 2022 році. Передбачалося, що нова королівська яхта не буде особистою "іграшкою" королівської родини, але використовуватиметься як бізнес-майданчик для розміщення іноземних високопосадовців. Також її використали б під час візитів прем'єр-міністра до інших країн.

Але канцлер Джеремі Гант тепер попросив усі департаменти шукати кошти на економію, щоб допомогти протистояти економічній кризі. Минулої ночі високопоставлені джерела на Даунінг-стріт підтвердили, що яхта більше не будуватиметься.

Також ширилися чутки, що в королівському палаці без ентузіазму сприйняли ідею побудови яхти як "надто величний" символ, щоб представляти монархію 21-го століття.

Судно водотоннажністю 4500 тонн, на якому мали знаходитися 200 моряків, мало бути побудоване в Ньюкаслі або Глазго, створюючи робочі місця і допомагаючи підвищити рівень північної Британії. Судно мало бути екологічним та сучасним.

Нагадаємо, що 25 жовтня новим прем'єр-міністром Великої Британії офіційно став Ріші Сунак. Він уже розпочав процедуру формування уряду. Житиме він у резиденції на Даунінг-стріт. Яка дуже скромна для нового прем'єра, якщо згадати, що Ріші Сунак є одним із найбагатших політиків Вестмінстера.