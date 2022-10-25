Кот Ларри и внутренний садик. Чем интересна резиденция премьер-министра, куда переедет Риши Сунак

Уже сейчас в СМИ намекают, что один из самых богатых политиков Вестминстера будет недоволен скромной резиденцией премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.

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Новым премьер-министром Великобритании стал бывший министр финансов и один из самых богатых политиков страны Риши Сунак. Его единственный оставшийся соперник Пенни Мордонт выбыла из гонки за пост лидера Консервативной партии, а Борис Джонсон не брал участия в борьбе за кресло премьера. Риши происходит из очень богатой семьи, но ему придется переехать в историческую резиденцию на Даунинг-стрит, 10, и принять в наследство небольшой дом, антиквариат и даже кота Ларри, который проживает в резиденции с 2011 года. Самое интересное о резиденции премьер-министра Фокус собрал в одном материале.

Чем знаменит особняк №10 на Даунинг-стрит

Особняк на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне, является домом премьер-министров с 1735 года. Риши Сунак станет 56-м премьер-министром, который будет жить там со своей женой и двумя дочерьми. За прошедшие годы в культовом доме было несколько ремонтов и реставраций, но его общий облик оставался неизменным.

Здание на Даунинг-стрит выполняет три функции: это официальная резиденция премьер-министра, его официальный офис, а также место, где лидеры Великобритании принимают других мировых деятелей и гостей Его Величества Короля.

В резиденции есть несколько комнат, которые постоянно появляются на снимках и официальных видео.

Например, Терракотовая комната, названная так из-за цвета стен. Ее отремонтировали при Маргарет Тэтчер в конце 1980-х, ранее она была Голубой комнатой. Ее украшают старинные портреты и антикварная мебель.

[ + – ] Террактовая комната Фото: Скриншот

В дань уважения "Железной леди" в резиденции даже есть комната названная в ее честь. Ранее Тэтчер использовала ее, как кабинет, сейчас ее украшает ее портрет над камином.

Белая гостиная знаменита своим камином, у которого премьер-министры часто беседуют в удобных креслах со своими гостями.

[ + – ] Джеймс Кэмерон в Белой гостиной Фото: Twitter 10DowningStreet

Не менее известна и Главная лестница, которая украшена фотографиями бывших премьер-министров от сэра Роберта Уолпола до Лиз Трасс. Ранее стены были белыми, а теперь – ярко-желтые.

[ + – ] Знаменитая парадная лестница Фото: Скриншот

Также пресс-конференции премьер дает у главной двери резиденции. Здесь же ставят рождественскую елку и украшают вход цветочными гирляндами, или флажками на национальные праздники.

[ + – ] Борис Джонсон у главного входа в резиденцию Фото: Twitter 10DowningStreet

Есть в резиденции и внутренний садик, в котором премьер-министры устраивают неформальные встречи, проводят приемы и пресс-конференции. Есть в резиденции и небольшой розарий.

[ + – ] Борис Джонсон выступает в садике резиденции Фото: Twitter 10DowningStreet

Впрочем, резиденция не всегда имела такой элегантный вид и не была такой просторной.

В начале 18 века, когда этот дом впервые использовался в качестве дома и офиса премьер-министра, Даунинг-стрит, 10 фактически была пристроена к другому, более элегантному зданию позади него, чтобы создать пространство, необходимое для его нового назначения.

Кроме этого, мало, кто знает, но ближайшим соседом премьер-министра является канцлер казначейства, который проживает по адресу Даунинг-стрит, 11.

И жилые комнаты премьера занимают лишь небольшую часть резиденции. Большей частью это рабочие офисы и нарядные залы и комнаты для приемов.

Однако в последние годы некоторые премьер-министры предпочли жить в квартирах над номером 11, которые считались более просторными. Сэр Тони Блэр был первым, кто сделал это, когда вступил в должность в 1997 году, и его преемники Гордон Браун, Дэвид Кэмерон, Тереза ​​Мэй и Борис Джонсон решили последовать его примеру.

Кот Ларри

Кроме премьер-министров, которые меняются весьма часто, в резиденции есть постоянный житель, носящий звание "Главный Мышелов". Знаменитый кот Ларри появился на Даунинг-стрит, 10, благодаря премьер-министру Дэвиду Кэмерону, который завел его для своих детей.

Ларри был спасен из приюта в Баттерси и остался в резиденции на официальной должности мышелова.

[ + – ] Знаменитый кот Ларри Фото: Twitter 10DowningStreet

Согласно веб-сайту Даунинг-стрит, 10, в обязанности Ларри входит: "Приветствовать гостей в доме, проверять систему безопасности и проверять антикварную мебель на предмет пригодности для сна".

"Его повседневные обязанности также включают в себя обдумывание решения проблемы, связанной с тем, что в доме обитают мыши", — отмечается на сайте. Там же написано, что борьба с мышами все еще "на стадии тактического планирования".

Известно, что Ларри не ужился с котом Терезы Мей, черно-белым Палмерсоном.

Также он не давал себя гладить Лиз Трасс.

История Даунинг-стрит

Район вокруг Даунинг-стрит был домом для древнеримских, англосаксонских и норманнских поселений и уже 1000 лет назад был престижным местом для проживания.

После постройки Вестминстерского аббатства и дворца королем Кнудом в 11 веке, за районом закрепилась слава отличного места и он начал активно застраиваться.

Известно, что самым старым зданием, построенным на месте будущей Даунинг-стрит, была пивоварня Axe, принадлежавшая аббатству Абингдон в средние века. К началу 1500-х годов она была разрушена.

А первым жилым домом на месте номера 10, не считая дворца Генриха VIII стало здание, построенное для фаворита Елизаветы I – Томаса Книвета. Позже там проживала его племянница леди Хэмпден и ее потомки, так что местность вокруг стали называть в ее честь.

Современный вид Даунинг-стрит приняла при Джордже Даунинг, который состоял на военной и дипломатической службе у Оливера Кромвеля и короля Карла II. Способный дипломат был на редкость неприятным человеком, как его описывали современники: скупым и жестоким.

Но он снес старый Хэмпден-хаус и застроил будущую Даунинг-стрит новыми домами в конце 1680-х. дал свое имя самой известной улице в мире.

[ + – ] Даунинг-стрит в 18 веке Фото: Trustees of the Natural History Museum, London/Blinkhorn, et al., 2021

Дома были дешевыми, на неустойчивых фундаментах, так что века спустя премьер-министр Уинстон Черчилль писал, что дом номер 10 был "шатким и легким, построенные спекулятивным подрядчиком, чье имя они носят".

Первоначальная нумерация домов на Даунинг-стрит отличалась от современной и нынешняя резиденция была известна под номером 5, а прочие дома назывались титулами их обладателей.

Даунинг-стрит, 10, как дом и офис премьер-министра

Не смотря на "шаткость" в домах на Даунинг-стрит проживало немало знати. Король Георг II в 1720-х подарил два дома на Даунинг-стрит сэру Роберту Уолполу, который носил титул первого лорда казначейства и фактически занимал пост первого премьер-министра. Уолпол отказался от собственности в качестве личного подарка. Вместо этого он попросил короля предоставить его в качестве официальной резиденции ему и будущим первым лордам казначейства, положив начало традиции, которая продолжается и сегодня.

Дома были объединены и отремонтированы. Уолпол использовал первый этаж, как офис, в нынешней Белой гостиной была личная гостиная леди Уолпол, а нынешняя Терракотовая комната служила их столовой. Вскоре Уолполы принимали в своем шикарном доме важных гостей, в том числе жену Георга II королеву Каролину, политиков, писателей и солдат. Номер 10 стал — как и сегодня — местом для политики и развлечений.

Когда Уолпол покинул Даунинг-стрит в 1742 году, прошло более 20 лет, прежде чем въехал еще один первый лорд казначейства. Прочие предпочитали жить в собственных резиденциях.

При лорде Норте в 1780-х дом снова отремонтировали: уложили в холле знаменитый шахматный пол, добавили фонарь над входной дверью и знаменитый дверной молоток в виде головы льва.

[ + – ] Борис Джонсон и Владимир Зеленский позируют у главного входа в резиденцию Фото: Twitter / @ZelenskyyUa

На рубеже 19-го века Даунинг-стрит переживала тяжелые времена. Хотя номер 10 продолжал служить офисом премьер-министра, в нем премьер-министры старались не жить.

Но к 1820-м годам Даунинг-стрит превратилась в центр правительства. Премьер-министр виконт Годерих нанял знаменитого архитектора сэра Джона Соуна, дизайнера Банка Англии, чтобы сделать дом более подходящим для своей важной роли. Соан создал Парадную столовую с деревянными панелями и Малую столовую для элегантных приемов.

Но потом Даунинг-стрит пришла в упадок и знаменитый номер 10 даже оказался под угрозой сноса.

К тому времени, когда Бенджамин Дизраэли стал премьер-министром в 1868 году, дом был в плачевном состоянии. Жилые помещения не использовались в течение 30 лет, и Дизраэли описал их как "грязные и ветхие". Дом снова отремонтировали, причем частично ремонт финансировал сам министр. Например, он оплатил холодный и горячий водопровод.

Когда Уильям Гладстон впервые въехал в дом в 1880 году, он настоял на очередном ремонте, потратив на мебель 1 555 фунтов — огромную сумму для того времени. Во время его пребывания в 1884 году было проведено электрическое освещение и установлены первые телефоны.

Маркиз Солсбери, который сменил Гладстона, был последним премьер-министром, который не жил в доме номер 10. Солсбери терпеть не мог резиденцию, называя ее тесной. Так что он предложил ее своему племяннику Артуру Бальфуру, который позже сам стал премьер-министром. Бальфур был первым жителем дома номер 10, приехавшим на Даунинг-стрит на автомобиле.

С годами в дом вносилось все больше и больше изменений и улучшений. Так премьер-министр Рамзи Макдональд основал библиотеку премьер-министра.Обычай дарения книг библиотеке премьер-министром и другими министрами сохраняется и по сей день. Центральное отопление было установлено в 1937 году, и начались работы по превращению лабиринта комнат на чердаке, которые раньше использовались прислугой, в апартаменты премьер-министра.

Номер 10 во время войн

Во время Первой мировой войны количество сотрудников настолько возросло, что для них оборудовали кабинеты в Розарии. А жилье для них построили неподалеку, так что помощников Ллойда Джорджа, тогдашнего премьер-министра, прозвали "Садовым пригородом".

Во время Второй мировой войны Даунинг-стрит снова оказалась в центре внимания. Именно отсюда премьер-министр Невилл Чемберлен 29 сентября 1938 года в последний раз отправился в Германию в качестве премьер-министра, чтобы провести переговоры с премьер-министром Франции Эдуардом Даладье, Гитлером и Муссолини.

И зачитал Мюнхенское соглашение, сообщив, что войны не будет. Впрочем, уже через два года Чемберлен ушел в отставку и кабинет на Даунинг-стрит занял Уинстон Черчилль. Он работал даже лежа в кровати, так что апартаменты наверху очень ему пригодились.

К октябрю 1940 года начался период интенсивных бомбардировок, известный как Блиц. И у номера десять часто падали бомбы. Черчилль позже писал в мемуарах, что постоянно отправлял персонал в убежище, потому что бомбы падали все ближе. При очередном ударе была разрушена кухня и офисы.

[ + – ] Уинстон Черчилль на Даунинг-стрит Фото: Twitter 10DowningStreet

Обеспечение безопасности Даунинг-стрит стало приоритетом премьер-министра и военного кабинета. В Садовые комнаты была добавлена ​​стальная арматура, а над окнами были закреплены тяжелые металлические ставни для защиты от бомбардировок. Садовые комнаты включали небольшую столовую, спальню и конференц-зал, которые использовались Черчиллем на протяжении всей войны. В действительности, однако, стальная арматура не защитила бы его от прямого попадания. Так что Черчиллю пришлось работать из бункера напротив министерства иностранных дел.

Как только война закончилась, Черчилль и его жена вернулись в номер 10, где он записал свою речь, посвященную Дню Победы в Европе, которая транслировалась из кабинета министров в 15.00 8 мая 1945 года.

Ремонт резиденции

К 1950-м годам состояние дома номер 10 на Даунинг-стрит достигло критической точки. Здание пострадало от бомб, его перекосило и стены стали кривыми.

В итоге ремонт откладывали до 1960-х. Легендарное задние полностью выпотрошили, заменили фундамент и старые гнилые колонны в зале, добавили комнату с видом на Даунинг-стрит и веранду.

[ + – ] Черный цвет стен оказался вековой копотью, но перекрашивать его не стали Фото: Twitter 10DowningStreet

Оказалось, что черный дом на самом деле желтый, просто почерневший от вековой копоти, но первоначальный цвет решили не возвращать. В итоге ремонт затянулся, но резиденция приняла современный вид.

Впрочем, в 2010-х был проведен еще один ремонт. Был укреплен фасад, модернизировали комнаты и даже поставили установку сбора дождевой воды для сада.

Каждый новый премьер-министр добавляет что-то от себя, так что не исключено, что и Риши Сунак проведет небольшой ремонт.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о супруге 42-летнего премьер-министра. Жена Риши Сунака — Акшата Мурти наследница IT-империи своего отца и она баснословно богата. Сейчас Акшата владеет 0,93% акциями компании, что в денежном эквиваленте составляет свыше 560 миллионов долларов.У пары есть таунхаус с пятью спальнями и квартира в Лондоне, а также очаровательная семейная усадьба, расположенная в Кирби-Сигстоне, Северный Йоркшир.