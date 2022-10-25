Богаче короля Карла III: что известно о жене нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака

Наследница IT-империи, мать двоих дочерей и бизнесвумен – это все Акшата Мурти, первая леди Великобритании.

Related video

Бывший министр экономики Великобритании, 42-летний Риши Сунак стал премьер-министром, и теперь внимание всего мира приковано не только к нему, но и к его жене Акшате, которая ранее не отличалась любовью к публичности и всегда держалась в тени. Фокус собрал все, что известно о первой леди страны, и ее биография весьма интересна.

Родители и семья Акшаты Мурти

Акшата Мурти, а именно так зовут жену Риши Сунака, – дочь Нараяны Мурти, "индийского Билла Гейтса", сооснователя мультинациональной корпорации Infosys, и писательницы Судхи Мурти.

Нараяну Мурти журнал Time назвал "отцом индийского ИТ-сектора". Он основал Infosys в 1981 году и до сих пор имеет звание "почетного председателя", хотя и ушел из совета директоров в 2014 году. Мурти был включен журналом Fortune в список 12 величайших предпринимателей современности, и его состояние оценивается в 4,5 миллиарда долларов. Акшата – наследница IT-империи отца. Сейчас она владеет 0,93% акциями компании, что в денежном эквиваленте составляет свыше 560 миллионов долларов.

Кстати, в этом году Infosys подверглась критике за то, что не ушла из России после военнного вторжения в Украину, однако в апреле компания все же свернула бизнес в РФ.

Мать Акшаты Мурти – Судха Мурти, учительница инженерного дела, писательница и социальный работник, которая сейчас является председателем Infosys Foundation. В 2001 году ее роман "Индийский доллар Баху" был адаптирован для телевидения, а она снялась в фильме "Питрурон", основанном на ее рассказе "Руна".

Несмотря на огромное состояние и медийность, Нараяна и Судха выглятят настолько просто и скромно, что как-то раз миссис Мурти попросили покинуть очередь пассажиров бизнес-класса за "несоответствие".

[ + – ] Родители Акшаты – Нараяна и Судха Мурти Фото: Getty

Акшата – не единственный ребенок в семье. У нее есть брат Рохан. Он – индийский технический специалист и младший научный сотрудник Гарвардского общества стипендиатов, а также основатель Индийской классической библиотеки Мурти.

Знакомство с Риши Сунаком

С будущим мужем Акшата познакомилась в Стенфордском университете в США, где оба учились на степень магистра делового администрирования (MBA). Они поженились в августе 2009 года в индийском городе Бангалор, а торжество длилось несколько дней. После празднований Сунак пригласил родителей невесты в свой родной Саутгемптон, семейный храм и конечно, в кофейню Kuti, где до учебы в университете работал официантом.

[ + – ] Риши и Акшата познакомились в Стэнфордском университете Фото: Соцсети

У пары есть две дочери, Кришна и Анушка. О них мало что известно, поскольку они в основном скрыты от глаз общественности.

[ + – ] Кришна и Анушка – дочери Акшаты Мурти и Риши Сунака Фото: Getty

Карьера Акшаты Мурти

Сначала Мурти работала в сфере финансов и маркетинга, а в 2011 году основала бренд одежды Akshata Designs, который продается только на территории Индии. В одном из интервью она рассказывала, что любит сочетать одежду люксовых брендов с этно-элементами, созданными художниками из отдаленных индийских деревень. Лейбл закрылся в 2012 году.

В настоящее время она является директором венчурной компании Catamaran Ventures, основанной ее отцом в 2010 году. Акшата отвечала за создание британского подразделения инвестиционной компании, включая открытие лондонского офиса. Другие ее интересы включают долю в ресторанном бизнесе Джейми Оливера в Великобритании и сети бургерных Wendy's в Индии.

Состояние Акшаты Мурти

По британским меркам, Акшата – очень богатый человек. Ее общий собственный капитал, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, составляет около 1,2 миллиарда долларов – значительно больше, чем у короля Карла III. Только ее дивиденды Infosys за 2021/2022 налоговый год составили около 11,5 млн фунтов стерлингов.

Риши Сунак и его жена вскоре переедут на Даунинг-стрит, 10, в официальную резиденцию британского премьера, однако семья не испытывает недостатка в недвижимости. У пары есть таунхаус с пятью спальнями и квартира в Лондоне, а также роскошная семейная усадьба, расположенная на 12 акрах земли в Кирби-Сигстоне, Северный Йоркшир. Среди другой недвижимости – особняк в Санта-Монике (Калифорния). При этом Мурти остается гражданкой Индии. В апреле сообщалось, что она не имеет постоянного места жительства в Великобритании, из-за чего у нее даже были проблемы с налоговой службой страны.

Напомним, что известно о Риши Сунаке, самом молодом и самом богатом премьер-министре Великобритании.