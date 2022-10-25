Багатша за короля Карла III: що відомо про дружину нового прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака

Спадкоємиця IT-імперії, мати двох дочок і бізнесвумен — це все Акшата Мурті, перша леді Великобританії.

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Колишній міністр економіки Великобританії, 42-річний Ріші Сунак став прем'єр-міністром, і тепер увага всього світу прикута не лише до нього, а й до його дружини Акшати, яка раніше не вирізнялася любов'ю до публічності й завжди трималася в тіні. Фокус зібрав усе, що відомо про першу леді країни, і її біографія дуже цікава.

Батьки та сім'я Акшати Мурті

Акшата Мурті, а саме так звати дружину Ріші Сунака, — дочка Нараяни Мурті, "індійського Білла Гейтса", співзасновника мультинаціональної корпорації Infosys, і письменниці Судхи Мурті.

Нараяну Мурті журнал Time назвав "батьком індійського ІТ-сектору". Він заснував Infosys у 1981 році й досі має звання "почесного голови", хоча й пішов із ради директорів у 2014 році. Мурті був включений журналом Fortune до списку 12 найбільших підприємців сучасності, і його статки оцінюються в 4,5 мільярда доларів. Акшата — спадкоємиця ІТ-імперії батька. Наразі вона володіє 0,93% акціями компанії, що в грошовому еквіваленті становить понад 560 мільйонів доларів.

До речі, цього року Infosys критикували за те, що компанія не пішла з Росії після військового вторгнення в Україну, однак у квітні компанія все ж таки згорнула бізнес у РФ.

Мати Акшати Мурті — Судха Мурті, вчителька інженерної справи, письменниця та соціальна працівниця, яка зараз є головою Infosys Foundation. У 2001 році її роман "Індійський долар Баху" був адаптований для телебачення, а вона знялася у фільмі "Пітрурон", заснованому на її оповіданні "Руна".

Незважаючи на величезний статок і медійність, Нараяна та Судха мають настільки простий і скромний вигляд, що якось місіс Мурті попросили залишити чергу пасажирів бізнес-класу за "невідповідність".

[ + – ] Батьки Акшати — Нараяна та Судха Мурті Фото: татуировки

Акшата — не єдина дитина в сім'ї. Має брата Рохана. Він — індійський технічний спеціаліст і молодший науковий співробітник Гарвардського товариства стипендіатів, а також засновник Індійської класичної бібліотеки Мурті.

Знайомство з Ріші Сунаком

Із майбутнім чоловіком Акшата познайомилася в Стенфордському університеті в США, де обоє отримували ступінь магістра ділового адміністрування (MBA). Вони одружилися в серпні 2009 року в індійському місті Бангалор, а урочистість тривала кілька днів. Після святкувань Сунак запросив батьків нареченої у свій рідний Саутгемптон, сімейний храм і, звичайно, у кав'ярню Kuti, де до навчання в університеті працював офіціантом.

[ + – ] Ріші й Акшата познайомилися в Стенфордському університеті Фото: Соцсети

У пари є дві дочки, Крішна й Анушка. Про них мало що відомо, оскільки вони переважно приховані від очей громадськості.

[ + – ] Крішна й Анушка — дочки Акшати Мурті та Ріші Сунака Фото: татуировки

Кар'єра Акшати Мурті

Спочатку Мурті працювала у сфері фінансів і маркетингу, а у 2011 році заснувала бренд одягу Akshata Designs, який продається лише на території Індії. В одному з інтерв'ю вона розповідала, що любить поєднувати одяг люксових брендів із етно-елементами, створеними художниками з віддалених індійських сіл. Лейбл закрився 2012 року.

Зараз вона є директоркою венчурної компанії Catamaran Ventures, заснованої її батьком у 2010 році. Акшата відповідала за створення британського підрозділу інвестиційної компанії, включаючи відкриття лондонського офісу. Інші її інтереси включають частку в ресторанному бізнесі Джеймі Олівера у Великій Британії та мережі бургерних Wendy's в Індії.

Статок Акшати Мурті

За британськими мірками, Акшата — дуже багата людина. Її загальний власний капітал, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, становить близько 1,2 мільярда доларів — значно більше, ніж у короля Карла ІІІ. Тільки її дивіденди Infosys за 2021/2022 податковий рік становили близько 11,5 млн фунтів стерлінгів.

Ріші Сунак і його дружина незабаром переїдуть на Даунінг-стріт, 10, в офіційну резиденцію британського прем'єра, проте сім'я не відчуває браку нерухомості. Пара має таунхаус із п'ятьма спальнями та квартиру в Лондоні, а також розкішну сімейну садибу, розташовану на 12 акрах землі в Кірбі-Сігстоні, що в Північному Йоркширі. Серед іншої нерухомості — маєток у Санта-Моніці (Каліфорнія). Водночас Мурті залишається громадянкою Індії. У квітні повідомлялося, що вона не має постійного місця проживання у Великій Британії, через що в неї навіть були проблеми з податковою службою країни.

Нагадаємо, що відомо про Рішу Сунака, наймолодшого та найбагатшого прем'єр-міністра Великобританії.