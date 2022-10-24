Ріші Сунак стане прем'єром Великої Британії: що відомо про нового лідера консерваторів

Єдина суперниця у передвиборних перегонах Пенні Мордонт не отримала достатньої підтримки законодавців, а Борис Джонсон відмовився від участі у боротьбі.

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Колишній міністр фінансів та один із найбагатших політиків Вестмінстера Ріші Сунак стане наступним прем'єр-міністром Великої Британії після того, як його єдина суперниця Пенні Мордонт вибула з гонки за посаду лідера Консервативної партії. Про це повідомляє агентство Reuters.

Видання пише, що Мордонт не отримала достатньої підтримки законодавців для участі у голосуванні, а ще один кандидат — колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон увечері 23 жовтня відмовився від участі у боротьбі.

"Це рішення є історичним і ще раз показує різноманітність і талант нашої партії. Ріші користується моєю повною підтримкою", — йдеться у заяві Мордаунт, яка знялася з перегонів за кілька хвилин до оголошення переможця.

Тепер Сунак отримає від короля Карла III завдання сформувати уряд, замінивши Ліз Трасс, котра йде, яка протрималася на цій посаді всього 44 дні.

Що відомо про майбутнього прем'єр-міністра Великої Британії

Ріші Сунак має індійське коріння. Його сім'я переїхала до Великої Британії у 1960-х роках у період, коли багато жителів колишніх британських колоній приїжджали до країни, щоб допомогти їй відновитися після Другої світової війни.

Сунак закінчив Оксфорд, а пізніше вступив до Стенфордського університету, де познайомився зі своєю дружиною Акшатою Мерті, батько якої — індійський мільярдер Нараяна Мерті, був засновником аутсорсингового гіганта Infosys.

Сунак привернув до себе увагу громадськості, коли у віці 39 років став міністром фінансів за Бориса Джонсона, саме коли пандемія COVID-19 уразила Британію, розробивши успішну схему відпусток.

Чого чекають британці від нового прем'єра

Сунак, 42-річний колишній міністр фінансів, стане третім прем'єр-міністром Великої Британії менш ніж за два місяці, котрий має відновити стабільність у країні, яка переживає роки політичних та економічних потрясінь.

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Очікується, що Сунак почне відчутне скорочення витрат, щоб спробувати відновити фінансову репутацію Великої Британії, тоді як країна сповзає в рецесію через підвищені ціни на енергоносії та продукти харчування.

Оглядачі зазначають, що зараз Велика Британія перебуває у стані перманентної кризи відтоді, як у 2016 році вона проголосувала за вихід із Європейського союзу.

Як Сунак ставиться до України

Майбутній британський прем'єр вважає себе традиційним консерватором. Щодо зовнішньополітичного курсу він багато в чому був солідарний з Джонсоном, зокрема підтримував колишнього прем'єра в проукраїнській політиці та засудив президента Путіна.

До того ж, раніше Сунак закликав не пускати главу Кремля на саміт G20. Також він заявив, що якщо стане прем’єром, то першою поїздкою буде Київ.

Раніше повідомлялося, що Борис Джонсон і Ріші Сунак набрали по сто голосів депутатів, які дозволяють взяти участь у виборах на пост глави британського уряду. Оскільки Консервативна партія запровадила дуже високий прохідний бар'єр, балотуватися на виборах могли лише ті, хто набрав голоси щонайменше ста членів фракції торі в Палаті громад.