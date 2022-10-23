Битва за посаду прем'єра: Джонсон та Сунак набрали по 100 голосів депутатів для участі у виборах

Журналісти вважають, що другий тур розкриє глибокі розбіжності у Консервативній партії Великобританії. Нового прем'єра оберуть до 28 жовтня.

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Колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон та міністр фінансів у його уряді Ріші Сунак набрали по сто голосів депутатів, які дозволяють взяти участь у виборах на пост глави британського уряду. Саме їх називають основними претендентами на посаду. Про це пише агентство Bloomberg.

"Перегони за лідерство у Великій Британії складаються як битва між двома старими противниками: Борисом Джонсоном і Ріші Сунаком, який допоміг усунути колишнього прем'єр-міністра з посади всього чотири місяці тому", — пишуть автори статті.

На цей раз Консервативна партія запровадила дуже високий прохідний бар'єр: балотуватися на виборах зможуть лише ті, хто набере голоси щонайменше ста членів фракції торі у Палаті громад.

Команда Бориса Джонсона заявляє, що він уже отримав необхідну підтримку більш ніж ста членів парламенту, проте десятки з них ще не оголосили про свій вибір. Водночас Сунак набрав голосів понад 110 людей.

[ + – ] BBC проілюструвала, як Консервативна партія обирає нового лідера Фото: trump-elections

Нині Консервативна партія має 357 мандатів у нижній палаті парламенту, тобто висунути свої кандидатури зможуть не більш як три кандидати. Офіційно про свій намір брати участь у передвиборчих перегонах оголосила лише ексміністерка оборони та лідерка Палати громад Пенні Мордонт. За даними ВВС, станом на 22 жовтня її підтримав 21 член парламенту. Але Мордонт ще має час, щоб набрати необхідну сотню голосів.

Ані Джонсон, ані Сунак офіційних оголошень ще не робили. Водночас обидва політики вже заручилися підтримкою високопоставлених членів партії. Однак деякі давні прихильники Джонсона, включаючи колишнього редактора видання Telegraph Чарльза Мура і члена парламенту від консерваторів Джонні Мерсера, закликають його не брати участь у перегонах і дозволити Сунаку отримати посаду.

Як вважає Bloomberg, другий тур виборів може знову відкрити глибокі розбіжності в Консервативній партії, адже саме відставка Сунака з посади канцлера Казначейства в липні призвела до падіння уряду Джонсона та його швидкого відходу.

Нового лідера партії та прем'єр-міністра Сполученого королівства консерватори мають обрати до наступної п'ятниці, 28 жовтня.

У своїй статті "Ліз і Борис. Як виглядає "хитрий план" на британський лад" Фокус пояснював, чи Джонсон міг заздалегідь все спланувати і за допомогою Трасс розіграти сценарій найгучнішої політичної драми століття.

Нагадаємо, Ліз Трасс подала у відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії 20 жовтня. Вона протрималася на посаді лише 45 днів.