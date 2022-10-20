Ліз Трасс подала у відставку: чому і коли їй знайдуть заміну

Прем'єр-міністерка Великої Британії заявила, що зіткнулася на посту з багатьма викликами. За совами Трасс, вона продовжить виконувати свої обов'язки на посаді глави уряду доти, доки не оберуть наступника.

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Прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс у четвер, 20 вересня, подала у відставку. Повну заяву глави британського уряду опублікувало видання The Guardian.

"З огляду на ситуацію я не можу виконати мандат, на якому мене обрала Консервативна партія. Тому я поговорила з Його Величністю Королем, щоб повідомити його про те, що я йду у відставку з посади лідера Консервативної партії", — сказала Трасс.

За словами Трасс, сьогодні вона вже зустрілася з головою Комітету 1922 року сером Гремом Бреді. Політики ухвалили рішення про те, що вибори керівництва консервативної партії відбудуться наступного тижня. Доти, доки оберуть наступника, Ліз Трасс продовжить виконувати свої обов'язки.

Політикиня також наголосила, що взяла на себе керівництво британським урядом у досить непростий час. Серед чинників, які ускладнювали її роботу на посаді прем'єр-міністра, Трас назвала економічну та міжнародну нестабільність, а також російсько-українську війну.

Перебування Трасс на посаді прем'єр-міністра виявилося найкоротшим в історії Великої Британії: вона виконувала свої обов'язки лише 45 днів.

Відставка Ліз Трасс: названі основні причини

Міжнародні ЗМІ називають кілька причин, які в результаті могли сприяти відходу Трасс з посади.

Серед них:

податкові ініціативи Трасс, які зазнали різкої критики;

відмова Трасс від заявлених бюджетних планів;

зміна міністра фінансів;

відсутність підтримки у середині самої парламентської партії консерваторів.

Хто очолить уряд Великої Британії після Ліз Трасс

Вже стало відомо, що політик Том Тугендхат, який був конкурентом Трасс на виборах, не балотуватиметься в лідери Консервативної партії.

Окрім того, очікується, що Суелла Браверман балотуватиметься на посаду лідера торі, хоча сер Джон Хейс, колишній міністр, який є довіреною особою та радником колишнього міністра внутрішніх справ, відмовився повідомити, чи планує вона балотуватися.

Зі свого боку, голова комітету 1922 року сер Грем Бреді виступив із заявою перед парламентом, в якій повідомив, що можна буде провести голосування за кандидатуру нового прем'єр-міністра і завершити вибори керівництва до п'ятниці, 28 жовтня.

Нагадаємо, у Великій Британії чекають повернення Бориса Джонсона на посаду прем'єра. За даними опитування, 63% представників Консервативної партії віддали б свої голоси за Бориса Джонсона, 60% — за Ріші Сунака, 54% — за Пенні Мордонт, молодшого міністра торгової політики.

Фокус також писав про те, що чекає на Велику Британію після відставки Ліз Трасс. Найближчим часом або оголосять вибори, або партія знову обере прем'єра, готового зайти на другий раунд і спробувати провести цей корабель через шторм майбутньої зими, фінансових негараздів та економічної кризи.