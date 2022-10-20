Лиз Трасс подала в отставку: почему и когда ей найдут замену

Премьер-министр Великой Британии заявила, что столкнулась на посту с очень многими вызовами. По совам Трасс, она продолжит исполнять свои обязанности на посту главы правительства до того времени, пока не будет избран приемник.

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Премьер-министр Великой Британии Лиз Трасс в четверг, 20 сентября, подала в отставку. Полностью заявление главы британского правительства опубликовало издание The Guardian.

"Учитывая ситуацию, я не могу выполнить мандат, на котором меня избрала Консервативная партия. Поэтому я поговорила с Его Величеством Королем, чтобы уведомить его о том, что я ухожу в отставку с поста лидера Консервативной партии", — сказала Трасс.

По словам Трасс, сегодня она уже встретилась с председателем Комитета 1922 года сэром Грэмом Брэди. Политики приняли решение о том, что выборы руководства консервативной партии состоятся на следующей неделе. До того времени, пока не будет выбран приемник, Лиз Трасс продолжит выполнять свои обязанности.

Политик также подчеркнула, что приняла на себя руководство британским правительством в довольно непростое время. Среди факторов, которые усложняли ее работу на посту премьер-министра, Трасс назвала экономическую и международную нестабильность, а также российско-украинскую войну.

Пребывание Трасс на посту премьер-министра оказалось самым коротким в истории Великой Британии: она исполняла свои обязанности всего 45 дней.

Отставка Лиз Трасс: названы основные причины

Международные СМИ называют несколько причин, которые в итоге могли поспособствовать уходу Трасс с занимаемого поста.

Сред них:

налоговые инициативы Трасс, которые подверглись резкой критике;

отказ Трасс от заявленных бюджетных планов;

смена министра финансов;

отсутствие поддержки в средине самой парламентской партии консерваторов.

Кто возглавит правительство Великой Британии после Лиз Трасс

Уже стало известно, что политик Том Тугендхат, который былконкурентом Трасс на выборах, не будет баллотироваться в лидеры Консервативной партии.

Кроме того, ожидается, что Суэлла Браверман будет баллотироваться на пост лидера тори, хотя сэр Джон Хейс, бывший министр, который является доверенным лицом и советником бывшего министра внутренних дел, отказался сообщить, планирует ли она баллотироваться.

В свою очередь председатель комитета 1922 года сэр Грэм Брэди выступил с заявлением перед парламентом, в котором сообщил, что можно будет провести голосование за кандидатуру нового премьер-министра и завершить выборы руководства к пятнице, 28 октября.

Напомним, в Великой Британии ждут возвращения Бориса Джонсона на пост премьера. По данным опроса, 63% представителей Консервативной партии отдали бы свои голоса за Бориса Джонсона, 60% — за Риши Сунака, 54% — за Пенни Мордонт, младшего министра по торговой политике.

Фокус также писал о том, что ждет Великую Британию после отставки Лиз Трасс. В ближайшее время либо будут объявлены выборы, либо партия снова изберет премьера, готового зайти на второй раунд и попробовать провести этот корабль через шторм грядущей зимы, финансовых неурядиц и экономического кризиса.