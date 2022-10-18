В Великобритании ждут возвращения Бориса Джонсона на пост премьера, — опрос

По данным опроса, 63% представителей Консервативной партии отдали бы свои голоса за Бориса Джонсона, 60% — за Риши Сунака, 54% — за Пенни Мордонт, младшего министра по торговой политике.

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Британская аналитическая компания YouGov провела опрос, показавший, что число противников нынешнего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс растет. Процент ее сторонников в обществе сократился до 70%, а более половины (55%) представителей Консервативной партии поддерживают отставку премьера. Об этом сообщается на сайте YouGov.

Два из пяти представителей тори (38%) хотят, чтобы Трасс осталась на своем посту. Примерно таким же было соотношение сторонников и противников Бориса Джонсона, когда экс-премьер находился в шаге от отставки. 59% депутатов выступали за отставку, тогда как 36% хотели, чтобы он остался.

Большинство сторонников Трасс из числа однопартийцев, голосовавших за нее на недавних выборах, все еще ее поддерживает (57%), но все же значительный процент выступает за отставку (39%).

Кого британские консерваторы хотят видеть после Трасс?

Если бы Лиз Трасс пришлось уйти, большая часть представителей тори поддержала бы возвращение Бориса Джонсона. Каждый третий (32%) хотел бы возвращения Джонсона, тогда как 23% поддержали бы кандидатуру Риши Сунака, который недавно заведовал экономическими и финансовыми вопросами в британском правительстве.

Что же касается должности премьер-министра, то большинство представителей партии отдали бы свои голоса за:

Бориса Джонсона (63%);

Бена Уоллеса (62%);

Риши Сунака (60%);

Пенни Мордонт (54%), младшего министра по торговой политике Великобритании.

Напомним, что, по мнению Лиз Трасс, Украина должна заключить мирный договор с Россией без территориальных уступок. Британский премьер напомнила, что украинцы платят своими жизнями тогда как некоторые политики надеются на иллюзорный мир.

Ранее Фокус сообщал, что, по оценкам Минобороны Великобритании, РФ продолжит терять тяжелые вооружения в Украине.