За даними опитування, 63% представників Консервативної партії віддали б свої голоси за Бориса Джонсона, 60% — за Ріші Сунака, 54% — за Пенні Мордонт, молодшого міністра торгової політики.

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Британська аналітична компанія YouGov провела опитування, яке показало, що кількість противників нинішньої прем'єр-міністрині Великої Британії Ліз Трасс зростає. Відсоток її прихильників у суспільстві скоротився до 70%, а понад половина (55%) представників Консервативної партії підтримують відставку прем'єрки. Про це повідомляє сайт YouGov.

Два з п'яти представників торі (38%) хочуть, щоб Трасс залишилася на своїй посаді. Приблизно таким самим було співвідношення прихильників і противників Бориса Джонсона, коли експрем'єр перебував за крок від відставки. 59% депутатів виступали за відставку, тоді як 36% хотіли, щоб він залишився.

Більшість прихильників Трасс серед однопартійців, які голосували за неї на нещодавніх виборах, все ще її підтримує (57%), але все ж таки значний відсоток виступає за відставку (39%).

Кого британські консерватори хочуть бачити після Трасс?

Якби Ліз Трасс довелося піти, більшість представників торі підтримала б повернення Бориса Джонсона. Кожен третій (32%) хотів би повернення Джонсона, тоді як 23% підтримали кандидатуру Ріші Сунака, котрий нещодавно завідував економічними та фінансовими питаннями в британському уряді.

Що ж до посади прем'єр-міністра, то більшість представників партії віддали б свої голоси за:

Бориса Джонсона (63%);

Бена Воллеса (62%);

Ріші Сунака (60%);

Пенні Мордонт (54%), молодшого міністра з питань торгівельної політики Великої Британії.

Нагадаємо, що, на думку Ліз Трасс, Україна має укласти мирний договір із Росією без територіальних поступок. Британська прем'єрка нагадала, що українці платять своїм життям, тоді як деякі політики сподіваються на ілюзорний мир.

Раніше Фокус повідомляв, що, за оцінками Міноборони Великої Британії, РФ продовжуватиме втрачати важкі озброєння в Україні.