Битва за пост премьера: Джонсон и Сунак набрали по 100 голосов депутатов для участия в выборах

Журналисты считают, что второй тур вскроет глубокие разногласия в Консервативной партии Великобритании. Нового премьера изберут к 28 октября.

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Бывший премьер-министр Борис Джонсон и министр финансов в его правительстве Риши Сунак набрали по сто голосов депутатов, позволяющих принять участие в выборах на пост главы британского правительства. Именно их называют основными претендентами на должность. Об этом пишет агентство Bloomberg.

"Гонка за лидерство в Великобритании складывается как битва между двумя старыми противниками: Борисом Джонсоном и Риши Сунаком, который помог сместить бывшего премьер-министра с поста всего четыре месяца назад", –– пишут авторы статьи.

В этот раз Консервативная партия ввела очень высокий проходной барьер: баллотироваться на выборах смогут лишь те, кто наберет голоса как минимум ста членов фракции тори в Палате общин.

Команда Бориса Джонсона заявляет, что он уже получил необходимую поддержку более чем ста членов парламента, тем не менее десятки из них еще не объявили о своем выборе. При этом Сунак набрал голоса более 110 человек.

[ + – ] BBC проиллюстрировала, каким образом Консервативная партия выбирает нового лидера Фото: BBC

В настоящее время у Консервативной партии 357 мандатов в нижней палате парламента, то есть выдвинуть свои кандидатуры смогут не более трех кандидатов. Официально о своем намерении участвовать в предвыборной гонке объявила только экс-министр обороны и лидер Палаты общин Пенни Мордонт. По данным BBC, по состоянию на 22 октября ее поддержал 21 член парламента. Но у Мордонт еще есть время, чтобы набрать необходимую сотню голосов.

Ни Джонсон, ни Сунак официальных объявлений еще не делали. При этом оба политика в субботу уже заручились поддержкой высокопоставленных членов партии. В то же время, некоторые давние сторонники Джонсона, включая бывшего редактора издание Telegraph Чарльза Мура и члена парламента от консерваторов Джонни Мерсера, призывают его не участвовать в гонке и позволить Сунаку получить должность.

Как считает Bloomberg, второй тур выборов может вновь открыть глубокие разногласия в Консервативной партии, ведь именно отставка Сунака с поста канцлера Казначейства в июле привела к падению правительства Джонсона и его быстрому уходу.

Нового лидера партии и премьер-министра Соединенного королевства консерваторы должны избрать к следующей пятнице, 28 октября.

В своей статье "Лиз и Борис. Как выглядит "хитрый план" на британский лад" Фокус объяснял, мог ли Джонсон заранее все спланировать и с помощью Трасс разыграть сценарий самой громкой политической драмы столетия.

Напомним, Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании 20 октября. Она продержалась на должности всего 45 дней.