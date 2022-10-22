Лиз и Борис. Как выглядит "хитрый план" на британский лад

Особенно интересным для любителей интриг и подковерных договоренностей в случае возвращения экстравагантного Бориса Джонсона в премьерское кресло будет вопрос о том, не спланировал ли хитрый политик все заранее. Ведь в июле Джонсон баллотироваться не мог, а Лиз Трасс стала премьером благодаря его поддержке. Могли ли Лиз и Борис разыграть сценарий самой громкой политической драмы столетия или, может быть, доверчивая министр иностранных дел сама стала куклой в интригах древнейшего парламента в мире?

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До конца октября Великобритания получит пятого премьер-министра за последние 6 лет. Это еще не самая высокая "текучка" в правительстве на старом континенте, однако для взвешенного и стабильного Туманного Альбиона — настоящий калейдоскоп. Стоит отметить, что за всю эру правления королевы Елизаветы II сменилось 15 премьеров, а на рубеже тысячелетий карусель смены премьеров двигалась со скоростью три главы правительства за три десятилетия.

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Начнем с того, что в Великобритании уже более 12 лет у власти остается одна и та же руководящая партия. Сейчас британские "Тори" являются бастионом консерватизма в Европе. Ведь им, в отличие от многих европейских единомышленников, удалось избежать упреков в авторитаризме (с чем столкнулись их "коллеги", например, в Польше) и тем более — в связях с Путиным (что касается практически всех консерваторов в мире, даже в США).

Напротив, Лондон является основным двигателем борьбы Украины против российской агрессии в Европе. И, конечно же, Великобритания остается для всего мира образцом демократических ценностей.

Однако есть у консерваторов островного государства одна существенная проблема – этой осенью неизменная партия власти предложит нации уже пятого премьер-министра за время своего правления. Конечно, им еще далеко до Италии (где средняя продолжительность работы правительства около года), однако для инертной Британии три премьера в год – мягко говоря, перебор. При этом заметим – Консервативная партия выиграла все четыре избирательные кампании, прошедшие в стране за последние 12 лет.

[ + – ] Риши Сунак и Лиз Трасс: через минуту объявят, кто стал премьером Фото: Getty Images

Так что же не так в хитросплетениях новейшей британской политики и почему надежно удерживающая власть в стране партия никак не может определиться, кому же персонально вручить бразды правления?

В 2010 году Консервативная партия шла на выборы с избирательным манифестом, не предполагавшим никаких резких движений (консерваторы же).

Что вызвало реальный интерес в их обещаниях, так это два референдума – об отделении Шотландии и о выходе из ЕС.

В 2014 году тогдашнему лидеру "Тори" премьер-министру Дэвиду Кэмерону удалось сохранить целостность королевства, выиграв свой первый референдум – шотландцы решили остаться в составе Соединенного Королевства. Интересно, что сам Кэмерон предпочитал, чтобы на обоих плебисцитах подданные ее величества сказали "Нет". А референдумы он объявлял, чтобы еще больше укрепить единство Британского королевства и его членство в ЕС.

Однако уже в 2016 году политическая удача отвернулась от Кэмерона: 52% британцев проголосовали за выход из ЕС, поэтому выступавший за то, чтобы остаться в объединенной Европе, Кэмерон подал в отставку.

И тут завертелось. Новая премьер-министр Тереза Мэй объявила досрочные выборы, чтобы заручиться поддержкой народа во время переговоров по Brexit (так журналисты назвали процесс выхода Соединенного королевства из ЕС). Однако даже очередная победа консерваторов в июне 2017 не сдвинула процесс с места. И через два года лидер консерваторов снова подал в отставку, не проиграв выборы.

Дело в том, что Мэй, равно как и Кэмерон, не была в лагере сторонников Brexit до решения референдума 2016 года. А вот летом 2019 года консерваторов наконец-то возглавил его давний яркий поклонник – бывший мэр Лондона Борис Джонсон.

"Лицо Brexit", Джонсон через несколько месяцев после победы на партийных выборах пошел на досрочные парламентские, где получил с консерваторами весомое преимущество над своими оппонентами — "Тори" заняли 365 мест из 650 в нижней палате британского парламента. Это рекордный результат со времен правления Маргарет Тэтчер, даже приведший к отставке лидера лейбористов – ведущей оппозиционной силы.

Народ требовал выхода Великобритании из ЕС, что твердо намеревался воплотить в жизнь Джонсон. Ничто не предвещало беды такому симбиозу, и когда в 2020 году Британия вышла из ЕС (процесс выхода из всех соглашений растянулся практически на целый год), казалось, что харизматичный политик обеспечил себе безоблачную жизнь до следующих выборов, которые запланированы на 2024-й. Но не так сталось, как гадалось.

[ + – ] Борис Джонсон Фото: Getty Images

Борис Джонсон, в свое время являвшийся мэром Лондона, в статусе политика национального уровня опирается как раз на жителей провинции. По словам Майкла Кенни, профессора государственной политики в Кембриджском университете, он создал себе реноме политика, который "слышит проблемы людей за пределами столицы". Этот парадокс полностью вписывается в имидж экстравагантного Джонсона, однако не очень сочетается с имиджем консерваторов, верхушка которых своей сущностью полностью соответствует названию партии.

Ранее электоральной базой "Тори" были люди постарше с доходом выше среднего, однако в 2019 году Борис Джонсон существенно расширил электоральную базу. Профессор политики в университете Манчестера Роберт Форд отмечает, что благодаря популярности Бориса Джонсона около 70 членов парламента от консервативной партии получили свои места в "красных округах" севера — тех самых, которые в свое время больше всего пострадали от курса Маргарет Тэтчер. Понятно, что этот прорыв существенно изменил расклад сил в партии и ослабил позиции традиционного истеблишмента.

Политический обозреватель Bloomberg News Джо Мейс отмечает, что у Джонсона сложилась стабильная персональная поддержка около 40 депутатов, которы обязаны своим избранием именно популярности Джонсона. Таким образом, харизматичный премьер, чьей сильной стороной никогда не являлась политическая гибкость, ворвавшись на самый верх политики туманного Альбиона, начал навязывать свою волю мастодонтам британской политики.

При этом неординарные шаги Бориса Джонсона, которые обеспечили монопартийную власть консерваторам, которым активно прочили электоральный провал на фоне Brexit, понравились простым консерваторам – партия насчитывает около 200 тысяч активных членов, людей, вносящих членские взносы (30 фунтов в год) и в конечном итоге выбирают партийное руководство.

Залогом успеха Бориса Джонсона в неконсервативных округах стала идея сбалансирования экономического развития регионов. В частности, инфраструктурные проекты на севере, что потребовало значительных бюджетных расходов. Внутрипартийной оппозицией этому стали, по утверждению Роберта Форда, по меньшей мере 50 депутатов из "классических" округов, выступающих за максимальную либерализацию фискальной политики, за ограничение бюджетных расходов. Можно предположить, что они в своей поддержке полагаются не только на зажиточных британцев, но и на бизнес-круги Альбиона.

Пока Джонсон организовывал, как казалось многим, самоубийственный проект выхода Великобритании из ЕС, ему никто не желал мешать. Однако сам процесс для рядовых жителей королевства прошел мягко, большинство из них в 2021 году не ощутили на себе последствий выхода из унии.

В тот год внимание большинства было сконцентрировано на проблемах Великобритании, связанных с пандемией Covid-19. Критика оппозиции базировалась на неготовности медицинской системы к вызовам пандемии. Оппоненты Джонсона, как, например, профессор политики в Лондонском университете королевы Тим Бэйл, называли его правым популистом. Очевидно, оппозиция сконцентрировала внимание на ненадежности планов Джонсона в среднесрочной перспективе.

В конце концов, именно последствия ковида больнее всего ударили по рейтингу харизматического премьера. Однако не так, как это можно было бы предположить. В январе 2022 года оказалось, что во времена жесткого локдауна, когда некоторым британцам даже отказывали в прощании с умершими родственниками, Борис Джонсон с членами правительства и парламента проводили громкие вечеринки в правительственном здании. При этом грубо нарушались карантинные нормы.

Скандал грянул, однако премьер отделался только штрафом. Оригинальным стало его решение (который во многом демонстрирует всю суть этой нестандартной личности) — отменить в Великобритании все ограничения на фоне этого скандала. Ведь тогда премьер оказывался виновным в уже не актуальном преступлении.

Именно в это время началась российская агрессия против Украины и все внимание общественности было сосредоточено на противостоянии РФ. Джеймс Никси, директор программы России и Евразии Chatham House, называет действия Бориса Джонсона в этом направлении наиболее явным его успехом. Война обусловила ухудшение экономической ситуации в целом по всему миру и, в частности, в Великобритании. Понятно, что рейтинги правящей партии в таких условиях падают. Однако Борис Джонсон оставался популярнейшим политиком в Консервативной партии. Его рейтинг упорно держался, несмотря на все новые скандалы, сопровождавшие его самого и его окружение. Это заставило Джонсона вынести на голосование парламента вотум доверия правительству, которое вместе с годовым иммунитетом оно в конце концов получило в июне 2022 года.

Однако спустя несколько недель после этого голосования Борис Джонсон стал жертвой саботажа членов своего собственного правительства, которые практически все вместе массово подали в отставку под предлогом несогласия с неэтичным поведением на закрытом партийном мероприятии ставленника Джонсона. Оставшись без большинства членов правительства, Джонсон был вынужден 7 июля 2022 года подать в отставку.

Руководителем бунта был канцлер казначейства Риши Сунак, которого букмекеры сразу назвали фаворитом на премьерское кресло.

[ + – ] Риши Сунак

Однако преградой на пути Сунака к политической карьере стала популярность Джонсона среди простых партийцев. Процедуру выбора руководителя партии у консерваторов утверждает специальный орган – комитет 1922. И он решил, что члены парламента определяют две основных кандидатуры, а окончательный выбор осуществят простые члены консервативной партии в течение следующих двух месяцев, пока будут продолжаться каникулы у парламента. Все это время Джонсон продолжал исполнять обязанности руководителя правительства.

Риши Сунак легко выиграл праймериз среди членов парламента, что указывает на его популярность среди верхушки партии. Однако всеобщие партийные выборы выиграла Лиз Трасс, которую… поддерживал Борис Джонсон.

[ + – ] Премьерство Лиз Трасс стало самым коротким в истории Фото: Getty Images

Новая премьер-министр вступила в должность 6 сентября. В непростое время она представила сложные и радикальные решения. Интересно, что ее экономическая политика (радикальное сокращение налогов) базировалась на базовых ценностях партии, при этом сдерживание цен на энергоносители должно было понравиться ее новым сторонникам, которых привлек Борис Джонсон.

Однако в игру вмешалась новая сила – международные финансовые рынки, на которых произошел обвал как фунта стерлинга (рекордный за десятилетие), так и долговых обязательств Соединенного королевства сразу после презентации программы премьера. Это обрушило рейтинг Лиз Трасс и, как оказалось, поставило точку в ее премьерстве, которое стало самым коротким в истории (продлилось 45 дней). Фаворитом на пост нового главы правительства букмекеры снова считают Риши Сунака.

[ + – ] Фаворитом на пост нового главы правительства букмекеры снова считают Риши Сунака Фото: Getty Images

На этот раз Комитет 1922 г. существенно сократил продолжительность избирательной кампании, которая должна завершиться 28 октября. Было решено значительно поднять проходной барьер для желающих баллотироваться. Теперь кандидату, чтобы попасть в финал голосования, нужно заручиться поддержкой не менее 100 парламентариев (летом потребовалось 20).

Это сможет стать существенной проблемой для Бориса Джонсона, заявившего о желании вернуться. Он по-прежнему является самым популярным консерватором среди членов партии, но твердо может рассчитывать только на голоса 40 депутатов.

В то же время Риши Сунаку, который не должен иметь проблем с парламентариями, следует надеяться, что больше никто не сможет набрать необходимые сто голосов, тогда он станет премьером автоматически — как единственный кандидат.

Если же кандидатов будет двое, председателя партии, а затем и премьер-министра страны снова изберут члены консервативной партии, однако теперь уже онлайн-голосованием.

Главной интригой остается то, сможет ли Джонсон набрать необходимые 100 голосов членов британского парламента, чтобы получить доступ к общепартийным выборам. Также интригующим является то, сможет ли Сунак победить любого другого кандидата кроме Джонсона (которого Джонсон, скорее всего, поддержит — по аналогии с Лиз Трасс).

Открытым остается вопрос политического веса премьера, которого, по сути, изберут несколько десятков парламентариев, фактически пойдя вопреки воле большинства избирателей, избравших Джонсона в 2019 году, и членов собственной партии, избравших Трасс и отвергших Сунака летом 2022 года.

Если же премьером снова станет Борис Джонсон (после короткого перерыва, который фактически продлился всего менее двух месяцев), то вопрос — как он будет ладить с нелояльной к себе фракцией "Тори" в Палате общин…

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