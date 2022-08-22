В ЕС нарастает конфликт между "старой" и "новой" Европой. И если раньше руководство евросообщества с потенциально новыми лидерами обращалось как с диссидентами-одиночками, то сейчас в Европе выкристаллизовывается новое объединение, готовое бросить вызов франко-германскому гегемону. Многое в этих процессах зависит от результатов российско-украинской войны. Фокус исследовал, как именно меняется политическая структура Европы.

Роковые войны. Когда "мир уже не будет таким, как раньше"

Войны меняют традиционные политические, экономические, культурные, в целом — все устоявшиеся конструкции. Так было всегда, сколько помнит себя человечество. Отличия лишь в локализации и масштабировании. Конечно, война между двумя феодалами касалась только ареала их существования. Однако цивилизационные, тотальные войны могут полностью изменить существующее положение вещей, когда фраза "мир уже не будет таким, как раньше" лишена всякого пафоса и наиболее точно отражает реальность.

Так битва при Пуатье, когда франки спасли Европу от арабского вторжения в 732 году, разделила историю на "до" и "после". После этой войны появилась Средневековая Европа, которую мы знаем — с замками, рыцарями и феодами.

[ + – ] Битва при Пуатье. Картина Шарля де Стебана изображает триумф Карла Мартела в бою с Абдур-Рахманом ибн Абдалахом в битве при Пуатье, когда был спасен Запад Фото: Википедия

Последней великой войной, повлиявшей на мировой жизненный уклад, была Вторая мировая. Она, помимо прочего, установила порядок недопустимости грубого насилия одного государства по отношению к другому просто потому, что первое — сильнее.

Конечно, правила на то и существуют, чтобы из них были исключения, но хотя бы на территории Европы на десятилетия был установлен мир. Войны по всему миру продолжались, однако они переформатировались в битвы за политическое влияние, а не за захват территорий новыми империями.

Парадоксы Второй мировой и треугольник Германия — Франция — Великобритания

Собственно, в Европе после Второй мировой войны не было ни одного такого (попытки расширения империи) случая вплоть до 2014 года. Парадоксально, но именно Российская Федерация, которая так гордится победой во Второй мировой войне, по сути, нивелирует основное ее достижение, по крайней мере, по мнению цивилизованного мира.

Парадоксом Второй мировой войны стало то, что одним из главных ее бенефициаров оказалась… Германия. Дело в том, что рациональными (меркантильными) причинами обеих мировых войн было недовольство Германии своим положением. По технологически-интеллектуальному потенциалу она была на одном уровне с тогдашней "мастерской мира" — Великобританией, однако именно политические факторы не позволяли его реализовать. Германия банально опоздала к колониальному разделу мира.

Важным результатом Второй мировой войны стало доминирование свободы, в том числе экономической, и "мягкой силы", которая, наконец, одолела коммунистический блок. В таких условиях в сущности свободной конкуренции сначала ФРГ, а затем объединенная Германия смогла полностью реализовать свой потенциал. Она стала крупнейшей экономикой Европы и центром тяготения континента, который впервые в своей истории не был разделен на вражеские блоки.

С востока Германия получала энергетию и дешевую рабочую силу, а западу и югу продавала свою продукцию, зарабатывая на разнице. Так упрощенно выглядит схема германоцентрической Европы конца XX – начала XXI веков.

[ + – ] После Второй мировой войны сначала ФРГ, а затем объединенная Германия стала крупнейшей экономикой Европы и центром тяготения континента Фото: Pexels

Преодолев вековые недоразумения и объединившись с Францией, немцы смогли вытеснить на задворки Европы своего основного конкурента — Великобританию. Остальные были задобрены финансовыми инструментами – кредитами, грантами, инфраструктурными проектами и другими элементами мягкой силы. В условиях "конца истории", когда хотя бы на Европейском континенте должен был закрепиться мир без войн и политических потрясений, где доминирующим фактором должна стать экономика, базировавшаяся на культуре благ и потребления, ничто не могло угрожать дальнейшему процветанию и господству берлино-парижского тандема.

Изменения, которые принесла в европейскую повестку агрессия РФ

Российско-украинская война положила конец целому ряду систем и моделей общественного существования, которые сложились в Европе за последние десятилетия:

Экономический рост как единственный показатель развития государства или надгосударственных образований. Развязанная Россией война отчетливо показала, что в XXI веке безопастностная составляющая остается ключевым залогом гармоничной жизни человека и общества.

Развязанная Россией война отчетливо показала, что в XXI веке безопастностная составляющая остается ключевым залогом гармоничной жизни человека и общества. Трансграничная свободная торговля и сотрудничество. Самая большая за последние десятилетия война в Европе продемонстрировала, что экономика остается вторичной после политики, поскольку избыточные экономические связи с иноформатным политическим режимом могут дорого стоить в долгосрочной перспективе.

Такая формулировка вопроса ставит под угрозу вообще саму идею свободной и глобальной торговли в ближайшем будущем, ведь гораздо надежнее торговать с политически дружественными странами — а это означает возврат регуляции и по факту становление государственного управления экономикой, если не на оперативном, то на стратегическом уровне. Теперь больше никто не позволяет себе покупать стратегически важные ресурсы у недружественной страны только из-за того, что так выгоднее бизнесу.

Всеохватность "прогрессивных" идей неолиберализма и культурная экспансия. По сути — продвижение мягкой силы франко-германского мира. Причем у него есть шансы застопориться не за пределами ЕС, а внутри объединения.

[ + – ] Развязанная Россией война четко показала, что безопастностная составляющая остается ключевым залогом гармоничной жизни человека и общества Фото: Getty Images

Исторический шанс для Польши

Если ранее ключевыми вопросами повестки дня ЕС были транссредиземноморское и атлантическое сотрудничество, при котором Восточная Европа походила на скопление бедных родственников на содержании, устроившихся в последнем вагоне, то теперь ситуация развернулась на все 180 градусов. Теперь Польша из страны, похожей на изгоя, постоянно выпадавшая из европейской повестки, на которую даже накладывали санкции за непослушание, превратилась в ключевой хаб круговорота беженцев и оружия вокруг охваченной пламенем войны Украины.

В мировоззренческом плане Польша из маргинала превратилась в пророка, голос которого не услышали вовремя. Ведь именно Варшава была одним из главных оппонентов политики умиротворения агрессора. После выхода Великобритании из ЕС – единственной из крупных экономик, выступавшей против сотрудничества с РФ.

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Агрессия РФ, сначала проявившаяся в аннексии Крыма, а затем в оккупации Донбасса, стала не просто тревожным звоночком, а настоящим набатом о том, что существующий общественный строй под угрозой. Однако ни в Берлине, ни в Париже этот набат не услышали. В конце концов именно Париж и Берлин вырастили монстра, который может покончить с их доминированием на Европейском континенте. И теперь восточноевропейские страны во весь голос кричат, что их не услышали вовремя. Британское издание The Economist называет современное состояние взаимоотношений Польши и Германии худшим за современную историю.

"Доверие между нашими странами на самом низком уровне", — отмечал в интервью изданию посол Германии в Польше Арндт Фрайтаг фон Лорингховен, покинувший свой пост в июне. В то же время, как напоминанет издание, президент Польши Анджей Дуда, которого лидеры Франции и Германии не взяли с собой в Киев на судьбоносную встречу с Зеленским, приравнял их "телефонную дипломатию" с Путиным к попыткой "усмирить" Гитлера накануне Второй мировой войны.

[ + – ] Президент Польши Анджей Дуда приравнял "телефонную дипломатию" с Путиным к попытке "усмирить" Гитлера в канун Второй мировой войны

Эойн Дреа — политический аналитик, писатель и старший научный сотрудник Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса — считает, что геополитическая оплошность Германии и Франции, проигнорировавших угрозу со стороны РФ, существенно снизит в дальнейшем их авторитет, зато это будет способствовать подъему Польши, которая является крупнейшей экономикой. Восточной Европы и шестой — в ЕС.

"Поскольку война усилила существующую напряженность в отношениях с Брюсселем, Варшава поспешила использовать свое лидерство, защищая Украину, чтобы расширить дискуссию о будущем стратегическом направлении ЕС. Видение нынешним польским правительством будущего ЕС — то, что польский премьер-министр Матеуш Моравецкий называет "союзом сильных, равных и свободных наций" — остается прямым вызовом видению интеграции Парижа, Берлина и Брюсселя", — отмечает Эойн Дреа.

Сейчас у Польши есть все шансы стать лидером новой Европы и, возможно, даже сместить с трона Францию с Германией. В особенности это станет реальным в случае полноценной победы Украины.

Хотя демарш Венгрии практически разрушил как лоббистское образование Вышеградскую четверку (Польша, Словакия, Чехия, Венгрия), однако на ее месте может образоваться гораздо более мощный союз Междуморья. От Швеции и Финляндии до Болгарии с Великобританией и Украиной, которые будут поддерживать союз извне. Здесь важна лояльность к Лондону скандинавских государств, а страны Балтии и западные славяне давно сплотились в совместном нежелании восстановления колониального прошлого.

Ханнес Нагель — руководитель Центра кризисных исследований (Эстония) подчеркивает, что ключевым принципом нового образования должно быть равноправие всех его членов, иначе оно мало чем будет отличаться от того, что ранее странам Восточной Европы предлагала РФ.

Лука Иван Джукич — аспирант Школы славянских и восточноевропейских студий Университетского колледжа Лондона подчеркивает, что в Варшаве это понимают. Эксперт напоминает, что еще в 50-е годы ХХ века в польской геополитической стратегии возникла доктрина Гедройца. Ее суть заключалась в том, что Польша должна принять свои границы, определенные Второй мировой войной. Отказаться от имперских посягательств и установить максимально дружеские отношения со своими восточными соседями. По сути, сделать то, чего не сделала РФ.

Конечно, не все так гладко. Хотя явно пророссийскую (но все равно, не выходя за рамки) позицию занимает лишь Венгрия, общественное мнение в Румынии и Болгарии, мягко говоря, неоднозначно. Вместе с Сербией они могут сформировать мощный противовес Междуморью. Сражение за умы граждан этих стран еще впереди.

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Понятно, что Париж и Берлин так просто не сдадутся. В их руках колоссальный ресурс. Эойн Дреа указывает на гигантский экономический потенциал Германии и Франции. К этому следует добавить фактический контроль над европейским центробанком, а вместе с Италией — и над основными евроинституциями.

Южная Европа гарантирует возможность доступа в Африку с ее ресурсами (нефть, газ, другие полезные ископаемые), но и с проблемами тоже (мигранты, контрабандисты, террористы). Есть Латинская Америка, с которой имеют тесные контакты Испания, Португалия, Италия. Берлин и Париж работают по этим направлениям.

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Пока идет война, властные европейские структуры предпочитают заявлять о рекордно высоком уровне консолидации. Однако уже сейчас все громче становятся предупреждения о том, что не все так однозначно в европейском доме. Несмотря на уже упоминавшийся текст The Economist, о разногласиях в мировоззрении (в основном это касается реакций на российское вторжение в Украину) уже говорят немецкие ведущие издания и американские эксперты.

Так, обозреватель Deutsche Welle Франк Гофман считает, что постоянные промедления и торможение поставок оружия в Украину со стороны Германии усиливают падение доверия Берлину среди государств-членов ЕС в Восточной Европе. А это в свою очередь усиливает мировоззренческую пропасть между ними и Берлином, и в конечном итоге может повлечь за собой разрушение действующей архитектуры безопасности и окончательный раскол Европы, считает Джуди Демпси — главный редактор Strategic Europe и научный сотрудник Carnegie Europe. Ведь для стран Восточной Европы противостояние с РФ — это вопрос жизни и смерти, в то время как немецкие и французские элиты пытаются во что бы то ни стало оставить пути к возобновлению довоенного сотрудничества с российским бизнесом.

Многое зависит от результатов войны. Однако образование Междуморья слишком выгодно англосаксам. А эти люди могут со своими своенравными партнерами поступать жестко. В Париже это усвоили на примере AUKUS, когда США и Великобритания довольно жестко "сместили" Францию в Тихоокеанском регионе. Тогда Париж потерял контракт на производство подводных лодок объемом в десятки миллиардов евро.

Деятельность пока неформального объединения уже прослеживается по следующим направлениям:

Глубина последующей интеграции ЕС. Отношение к Китаю и Тайваню Признание РФ государством-террористом и блокирование шенгенских виз для россиян. Уровни поддержки Украины и санкции против РФ Источники закупки энергоносителей Блокировка транзита в Калининград.

По всем этим направлениям выкристаллизовывается водораздел между "старой" и "новой" Европой. И не только в отношении РФ. По сути, практически все ключевые геополитические моменты теперь нужно будет согласовывать с Восточной Европой. Сейчас это касается в основном войны, однако ситуация с тем же Тайванем показывает, что со временем тема таких вопросов будет расширяться.

Конечно, еще далеко ничего не определено. Сейчас и происходит борьба за то, каким будет мир после войны, и ставки максимально высоки. В прямом смысле – жизнь.

Но Европу ждет большое перераспределение, и какой она из него выйдет, решается именно сейчас. Отсидеться в стороне здесь не получится. Еще не определившимся государствам рано или поздно придется сделать свой выбор. И чем дольше они будут медлить, тем худшие места займут в новом миропорядке.

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