Украина между Путиным и Эрдоганом. Турецкая злопамятность против "русского мира"

Восточная поговорка гласит, что любой кризис – это на самом деле возможность. И турки этой мудростью воспользовались вполне. Они не просто нашли свое место в новой реальности, но и стремятся восстановить былое величие. С 2002 года государством правят консерваторы из партии Справедливости и развития во главе с Реджепом Эрдоганом, который все больше усиливает свою личную власть. Как выглядят хитросплетения турецкой региональной политики и что означают для Украины?

В следующем году Турция будет отмечать 100-летие своего существования в современном формате – как светской республики. Праздничная эта дата или грустная? В последние годы все труднее ответить на этот вопрос.

После ликвидации Османской империи и отречения последнего султана от власти Турция — когда-то государство с мировым влиянием — стала рядовой страной третьего мира. Ее быстро приняли в НАТО, чтобы усложнить доступ СССР к Средиземному морю и иметь возможность разместить военные базы вблизи его границ. Но с распадом советского государства геополитические перспективы Турции выглядели невнятно.

Избранный на первых всенародных выборах в 2014 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже почти десятилетие реализует не только собственные амбиции, но и ведет страну с новым курсом – с усилением (или восстановлением) влияния в Каспийском регионе и попытками "отстроить" новую Османскую империю.

[ + – ] Президент Турции Реджеп Эрдоган на съезде правящей партии Справедливости и развития Фото: Getty Images [ + – ] Президент Турции Реджеп Эрдоган на съезде правящей партии Справедливости и развития Фото: Getty Images

100-летие Турецкой Республики для Эрдогана вряд ли личный праздник — его политика явно консервативная и реваншистская, и падение монархии для него, вероятно, трагедия. Но можно предположить, что Реджеп Эрдоган предпочел бы дожить (а еще лучше — доправить) до 2053 года, когда можно будет отпраздновать 600-летие взятия Константинополя.

Турция остается демократическим государством (членство в НАТО обязывает), поэтому следующие выборы Эрдоган вполне реально может проиграть. Но пока у руля стоит именно он.

Что же для нас Турция под управлением Эрдогана?

Турецкая паутина: кто в ней муха, а кто паук?

За время правления Эрдогана Турция объективно стала региональным лидером, и именно в этом статусе он прибыл в августе на встречу с Путиным в Сочи. И приехал турецкий лидер обсуждать не проблемы Украины (сюрприз), а собственно взаимодействие Турции и России в новых условиях. Обсуждать им было что, ведь эти два государства пересекаются в своих интересах от Украины до Сомали и от Ливии до Афганистана.

Существенным козырем для Эрдогана стала ситуация в Афганистане. Ведь Турция – единственный член НАТО, против которого априори невозможно объявить джихад – мусульмане же. Кроме того, турки также исповедуют суннитский вариант ислама (в отличие от Ирана).

Для талибов Турция – это важная точка соприкосновения с западным миром. Они могут заинтересовать Анкару тем, что к северу от них находятся тюркоязычные мусульманские страны, в которых установлены авторитарные режимы, чья власть в значительной степени базируется на российских штыках. Если с внутренней оппозицией силовики среднеазиатских автократий еще могут справиться (если захотят), то устоять против талибов, которые за несколько недель разгромили снаряженную американцами афганскую правительственную армию, им будет крайне сложно.

[ + – ] Организация тюркских государств продвигает концепцию тюркского мира Фото: @MHP_Bilgi

Турция давно стремилась проникнуть в Среднюю Азию. Для этого даже была создана Организация тюркских государств, которая продвигает концепцию тюркского мира. Однако воспрепятствовало силовое присутствие в регионе РФ. Сейчас для этого выпал исторический шанс. А там и до российских территорий Алтая, Сибири и Якутии недалеко. Недаром они отмечены на подаренной Эрдогану на последней конференции карте.

У Турции есть все шансы заменить РФ как гарант системы безопасности в Средней Азии.

Каспийские нюансы: газ, Армения, Азербайджан

На то, что в Сочи турецкий лидер летел говорить с позиции силы, красноречиво указывает тот факт, что в преддверии визита в локальное наступление пошел Азербайджан. До Афганистана далеко, а вот Азербайджан – близкий союзник и по географии, и по духу.

В 2020 году России сохранили лицо, "продав" ей возможность разрешения конфликта без США (свержение американского доминирования – розовая мечта Путина). Однако экономически Россия тогда потеряла монополию на транзит Каспийского газа в Европу и практически оставила в беде своего союзника – Армению.

[ + – ] Турция и Россия пересекаются в своих интересах от Украины до Сомали и от Ливии до Афганистана Фото: Коллаж Focus.ua

Пока у Москвы практически не осталось рычагов влияния на события на Кавказе, и судьба Армении зависит не от воли Кремля, а от влияния ее диаспоры на Западе.

Как Путин и Эрдоган решают украинский вопрос и что предвещает встреча в Сочи

Ну и, конечно, любой разговор сейчас невозможен без обсуждения украинского вопроса. Путин и Эрдоган оба увлекаются историей. Соответственно, они хорошо знают, к чему ведет экспансия РФ в северном Причерноморье.

Ранее только покровительство западных государств спасало Турцию от потери контроля над Босфором и Дарданеллами, а может быть, и потери Константинополя. В конце концов это завершилось вступлением Турции в НАТО, что сейчас ограничивает пространство для маневра по украинскому вопросу.

[ + – ] Можно предположить, что Реджеп Эрдоган предпочел бы дожить (а еще лучше доправить) до 2053 года, когда можно будет отпраздновать 600-летие взятия Константинополя. Фото: Getty Images

Российско-украинская война Турции на руку. Она связала РФ и создала вакуум силы в регионах стратегических интересов Анкары, в особенности это касается Северного Кавказа и Средней Азии. Но окончательное поражение РФ Турцию тоже не полностью устроит, потому что слишком масштабный вакуум власти может призвать более тяжелых и более зубастых хищников. Поэтому Эрдогану остается выжимать максимум из того, что есть сейчас – и ковать железо, пока оно горячо.

Так кто нам турки – заклятый друг или замаскированный враг?

Правда в том, что Турция для Украины просто мощный сосед с большими амбициями, преследующий свои интересы. В спектре нашего измерения эти интересы выглядят так:

Турции явно повредит, если Россия возьмет под контроль северное Причерноморье. Но и полное поражение, а тем более — распад России для Анкары сейчас не ко времени, она просто не будет готова максимально этим воспользоваться.

Эрдоган не готов идти категорически против базовых интересов НАТО (пример со Швецией и Финляндией – доказательство этому), ведь альянс создает для Турции защищенный тыл. В какие бы авантюры Анкара не вмешалась, ее целостности и тем более государственности ничто не угрожает, пока она в составе альянса. Поэтому ни о каких стратегических договоренностях Турции с РФ не может быть и речи.

Но Анкара не прочь выжать из РФ тактическую выгоду — здесь и сейчас. О том, что Эрдоган летел в Сочи если не выкручивать руки, то что-то выжимать из РФ, свидетельствует факт обострения в Нагорном Карабахе накануне визита Эрдогана. Военно-политический потенциал Азербайджана не может ему позволить самодеятельности по таким важным делам. Совпадения здесь быть не может.

Чего Эрдоган может пожелать от Путина?

Строительство АЭС, а тем более эфемерные фразы о торговом сотрудничестве – это может быть только вершиной айсберга. Оплата за газ рублями – это вообще дискуссия совсем из другой плоскости. Турки уже давно заигрывают со сторонниками разрушения долларовой монополии. И это далеко не только РФ, которая все-таки сейчас является локомотивом этого процесса.

Ключевые уступки Кремля станут известны широким массам позже. Это может быть, например, неформальная разблокировка экспорта среднеазиатских энергоносителей, которые сейчас неформально блокируются Москвой. Здесь следует обратить внимание и на заявления о строительстве завода по изготовлению Байрактаров в Украине до конца 2023 года. Вместе с отсутствием итоговой пресс-конференции это может свидетельствовать о сложности или даже провале переговоров.

[ + – ] Акела промахнулся, и Эрдоган приехал его дожимать Фото: Getty Images [ + – ] Акела промахнулся, и Эрдоган приехал его дожимать Фото: Getty Images

Мы видим, что Украина как таковая, скорее всего, не была в центре встречи Эрдогана и Путина, хотя российско-украинская война без сомнения была ее основным фоном. Акела промахнулся, и Эрдоган приехал его дожимать.

Как реагировать на действия Турции Украине?

Пытаться играть в ту же циничную геополитическую игру в международных отношениях по-другому никак.

Иногда интересы Украины и Турции тесно сплетаются: как в военно-промышленном сотрудничестве (и здесь речь идет не только о Байракторах) или в вопросе зерновых коридоров (для Украины важно продать свое зерно, а для Турции — продемонстрировать возможность обеспечить логистику).

Чем больше таких проектов наша дипломатия будет находить, тем чаще Анкара будет выступать в роли нашего друга. Ничего личного. Так в принципе построены международные отношения, просто в случае с Турцией это наиболее заметно обычным наблюдателям.

[ + – ] Байрактары на аэродроме в Стамбуле Фото: Getty Images

Когда речь идет о международной политике, трудно подобрать более точное изречение, чем формула, которую вывел более ста пятидесяти лет назад лорд Генри Пальмерстон: "У Британии нет вечных врагов, у Британии нет вечных друзей. У Британии есть только вечные интересы". Вместо Британии в это выражение можно подставить любую страну, которая стремится быть субъектом, а не объектом в мировой политике.

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