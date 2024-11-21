Не только РС-26 "Рубеж": какими ракетами ударили по Днепру и какие последствия для РФ, — авиаэксперт

Россия имеет возможность оснастить ядерными боеголовками даже артиллерийские снаряды, отметил авиаэксперт. Поэтому удар по Днепру пустыми, то есть без взрывчатки, ракетами — это "глупость", которую невозможно объяснить.

Днепр пострадал от удара баллистической ракеты средней дальности РФ, причем Кремль вряд ли предупредил Запад о пусках. Между тем такой вид ракет запрещено разрабатывать в соответствии с договоренностями, которые Москва унаследовала от СССР. Какой смысл в применении пустой 50-тонной ракеты по украинскому городу, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко рассказал в эфире медиа NV.

Россия ударила по Днепру — комментарий Романенко см. с 50 мин. трансляции

Романенко объяснил, что ракетой, предназначенной для удара на расстояние от 2 тыс. км, невозможно попасть по объекту, расположенному ближе, чем заданные технические параметры. Это означает, что россияне действительно должны были применить другое средство поражения, а не бить существующими "Тополь" или РС-24 "Ярс" (межконтинентальные на 12 и 11 тыс. км соответственно). То есть, речь идет о ракетах средней дальности (РСД) от 1 до 3,5 тыс. км. Между тем Москва имела договоренности с Вашингтоном, чтобы такие ракеты не производить, и американцы их придерживаются. Однако пример удара по Днепру показывает, что Москва нарушила договоренности и применила РСД против украинцев, подытожил авиаэксперт. По его словам, реакция на такое нарушение должна быть серьезной.

"Она имеет возможность лететь ближе 2 000 км, это означает, что россияне создали ракеты средней дальности и нарушили фундаментальные договоренности между Россией, которая является наследником СССР, и Соединенными Штатами, и это очень серьезное нарушение. Если будет расследование, если это подтвердится, я думаю, что здесь последствия будут крайне серьезные", — подытожил он.

Кроме того, между странами есть договоренность о предупреждении при применении межконтинентальных баллистических ракет, чтобы не произошло массированного пуска ракет в ответ и "начала войны", сказал Романенко. Если и этот пункт соглашения не выполнили, то имеем еще одно нарушение.

"То есть россияне с одной стороны продемонстрировали возможность ударов такие ракеты. С другой стороны, должны натолкнуться на серьезные ответные реакции от Соединенных Штатов", — заявил эксперт.

Собеседник медиа NV также отметил, что РФ могла применить другие модели ракет: об этом можно говорить, ведь точных данных пока нет. Согласно его предположениям, Днепр мог пострадать от ракет КНДР или Ирана (например, РСД Shahab-3 или "Саджил"). Согласно отчетам местной военной администрации, "разрушения не слишком значительные", то есть ракета летела пустая, без взрывчатки, хотя ее основное назначение — именно ядерный заряд. С другой стороны, Романенко не понимает, зачем россиянам было делать такой "демонстративный запуск". Он пояснил: если бы речь шла о применении "ядерки" против украинцев, то можно применить обычный артиллерийский снаряд калибра 203 и 152 с соответствующей "начинкой".

"Скорее всего, это предупреждение. Но зачем использовать для этого баллистические ракеты, мне не понятно. Так что такая демонстрация — это очередная глупость, не понятно, с какой целью", — заявил Романенко.

Россия ударила по Днепру — детали обстрела 21 ноября

Отметим, утром 21 ноября Фокус писал об ударе РФ по Днепру. На видео с места событий видим шесть вспышек огня, которые бьют вертикально сверху вниз. Согласно данным Воздушных сил, враг применил одну баллистическую ракету, тип которой уточняется. Под ударом оказался западный район областного центра, пострадал центр реабилитации людей с инвалидностью, несколько жилых домов и гаражи, заявил мэр Днепра Филатов.

Напоминаем, издание CNN добавило некоторые подробности к удару РФ по Днепру баллистической ракетой средней дальности.