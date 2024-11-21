Не лише РС-26 "Рубіж": якими ракетами вдарили по Дніпру та які наслідки для РФ, — авіаексперт

Росія має можливість оснастити ядерними боєголовками навіть артилерійські снаряди, зауважив авіаексперт. Тому удар по Дніпру порожніми, тобто без вибухівки, ракетами — це "дурість", яку неможливо пояснити.

Дніпро постраждало від удару балістичної ракети середньої дальності РФ, причому Кремль навряд чи попередив Захід про пуски. Тим часом такий вид ракет заборонено розробляти гідно з домовленостями, які Москва успадкувала від СРСР. Який зміст у застосуванні порожньої 50-тонної ракети по українському місту, авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко розповів в ефірі медіа NV.

Росія вдарила по Дніпру - коментар Романенка див. з 50 хв. трансляції

Романенко пояснив, що ракетою, призначеною для удару на відстань від 2 тис. км, не можливо поцілити по об'єкту, розташованому ближче, ніж задані технічні параметри. Це означає, що росіяни дійсно повинні були застосувати інший засіб ураження, а не бити існуючими "Тополь" чи РС-24 "Ярс" (міжконтинентальні на 12 та 11 тис. км відповідно). Тобто, ідеться про ракети середньої дальності (РСД) від 1 до 3,5 тис. км. Тим часом Москва мала домовленості з Вашингтоном, щоб такі ракети не виробляти, і американці їх дотримуються. Однак приклад удару по Дніпру показує, що Москва порушила домовленості і застосувала РСД проти українців, підсумував авіаексперт. З його слів, реакція на таке порушення має бути серйозною.

"Вона має можливість летіти ближче 2 000 км, це означає, що росіяни створили ракети середньої дальності і порушили фундаментальні домовленості між Росією, яка є спадкоємцем СРСР, та Сполученими Штатами, і це дуже серйозне порушення. Якщо буде розслідування, якщо це підтвердиться, я думаю, що тут наслідки будуть вкрай серйозні", — підсумував він.

Крім того, між країнами є домовленість про попередження при застосуванні міжконтинентальних балістичних ракет, щоб не сталось масованого пуску ракет у відповідь і "початку війни", сказав Романенко. Якщо і цей пункт угоди не виконали, то маємо ще одне порушення.

"Тобто росіяни з однієї сторони продемонстрували можливість ударів такі ракети. З іншої сторони, мають наразитися на серйозні відповідні реакції від Сполучених Штатів", — заявив експерт.

Співрозмовник медіа NV також зауважив, що РФ могла застосувати інші моделі ракет: про це можна говорити, адже точних даних поки що немає. Згідно з його припущеннями, Дніпро міг постраждати від ракет КНДР або Ірану (наприклад, РСД Shahab-3 або "Саджил"). Згідно зі звітами місцевої військової адміністрації, "руйнування не надто значні", тобто ракета летіла порожня, без вибухівки, хоча її основне призначення — саме ядерний заряд. З іншого боку, Романенко не розуміє, навіщо росіянам було робити такий "демонстративний запуск". Він пояснив: якби ішлося про застосування "ядерки" проти українців, то можна застосувати звичайний артилерійський снаряд калібру 203 та 152 з відповідною "начинкою".

"Скоріше за все, це попередження. Але нащо використовувати для цього балістичні ракети, мені не зрозуміло. Так що така демонстрація — це чергова дурість, не зрозуміло, з якої метою", — заявив Романенко.

Росія вдарила по Дніпру — деталі обстрілу 21 листопада

Зазначимо, зранку 21 листопада Фокус писав про удар РФ по Дніпру. На відео з місця подій бачимо шість спалахів вогню, які б'ють вертикально згори донизу. Згідно з даними Повітряних сил, ворог застосував одну балістичну ракету, тип якої уточнюється. Під ударом опинився західний район обласного центру, постраждав центр реабілітації людей з інвалідністю, кілька житлових будинків та гаражі, заявив мер Дніпра Філатов.

Нагадуємо, видання CNN додало деякі подробиці до удару РФ по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності.