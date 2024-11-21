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Не лише РС-26 "Рубіж": якими ракетами вдарили по Дніпру та які наслідки для РФ, — авіаексперт

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Фото: З відкритих джерел | РФ порушила домовленості та створила ракету середньої дальності для удару по Дніпру (ілюстративне фото)

Росія має можливість оснастити ядерними боєголовками навіть артилерійські снаряди, зауважив авіаексперт. Тому удар по Дніпру порожніми, тобто без вибухівки, ракетами — це "дурість", яку неможливо пояснити.

Дніпро постраждало від удару балістичної ракети середньої дальності РФ, причому Кремль навряд чи попередив Захід про пуски. Тим часом такий вид ракет заборонено розробляти гідно з домовленостями, які Москва успадкувала від СРСР. Який зміст у застосуванні порожньої 50-тонної ракети по українському місту, авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко розповів в ефірі медіа NV.

Росія вдарила по Дніпру - коментар Романенка див. з 50 хв. трансляції

Романенко пояснив, що ракетою, призначеною для удару на відстань від 2 тис. км, не можливо поцілити по об'єкту, розташованому ближче, ніж задані технічні параметри. Це означає, що росіяни дійсно повинні були застосувати інший засіб ураження, а не бити існуючими "Тополь" чи РС-24 "Ярс" (міжконтинентальні на 12 та 11 тис. км відповідно). Тобто, ідеться про ракети середньої дальності (РСД) від 1 до 3,5 тис. км. Тим часом Москва мала домовленості з Вашингтоном, щоб такі ракети не виробляти, і американці їх дотримуються. Однак приклад удару по Дніпру показує, що Москва порушила домовленості і застосувала РСД проти українців, підсумував авіаексперт. З його слів, реакція на таке порушення має бути серйозною.

"Вона має можливість летіти ближче 2 000 км, це означає, що росіяни створили ракети середньої дальності і порушили фундаментальні домовленості між Росією, яка є спадкоємцем СРСР, та Сполученими Штатами, і це дуже серйозне порушення. Якщо буде розслідування, якщо це підтвердиться, я думаю, що тут наслідки будуть вкрай серйозні", — підсумував він.

Крім того, між країнами є домовленість про попередження при застосуванні міжконтинентальних балістичних ракет, щоб не сталось масованого пуску ракет у відповідь і "початку війни", сказав Романенко. Якщо і цей пункт угоди не виконали, то маємо ще одне порушення.

"Тобто росіяни з однієї сторони продемонстрували можливість ударів такі ракети. З іншої сторони, мають наразитися на серйозні відповідні реакції від Сполучених Штатів", — заявив експерт.

Співрозмовник медіа NV також зауважив, що РФ могла застосувати інші моделі ракет: про це можна говорити, адже точних даних поки що немає. Згідно з його припущеннями, Дніпро міг постраждати від ракет КНДР або Ірану (наприклад, РСД Shahab-3 або "Саджил"). Згідно зі звітами місцевої військової адміністрації, "руйнування не надто значні", тобто ракета летіла порожня, без вибухівки, хоча її основне призначення — саме ядерний заряд. З іншого боку, Романенко не розуміє, навіщо росіянам було робити такий "демонстративний запуск". Він пояснив: якби ішлося про застосування "ядерки" проти українців, то можна застосувати звичайний артилерійський снаряд калібру 203 та 152 з відповідною "начинкою".

"Скоріше за все, це попередження. Але нащо використовувати для цього балістичні ракети, мені не зрозуміло. Так що така демонстрація — це чергова дурість, не зрозуміло, з якої метою", — заявив Романенко.

Росія вдарила по Дніпру — деталі обстрілу 21 листопада

Зазначимо, зранку 21 листопада Фокус писав про удар РФ по Дніпру. На відео з місця подій бачимо шість спалахів вогню, які б'ють вертикально згори донизу. Згідно з даними Повітряних сил, ворог застосував одну балістичну ракету, тип якої уточнюється. Під ударом опинився західний район обласного центру, постраждав центр реабілітації людей з інвалідністю, кілька житлових будинків та гаражі, заявив мер Дніпра Філатов.

Нагадуємо, видання CNN додало деякі подробиці до удару РФ по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності.