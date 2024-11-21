Спецслужби Великої Британії вивчають дані про можливе застосування РФ міжконтинентальної ракети

Якщо РФ дійсно використала міжконтинентальну ракету, то це буде ще одним прикладом серйозної, нерозважливої й ескалаційної поведінки з боку Росії, кажуть в британському уряді.

Спецслужби Великої Британії "терміново" почали вивчати повідомлення про те, що Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету по Дніпру під час повітряної атаки на територію України. Про це пише The Guardian із посиланням на свої джерела в уряді.

За словами неназваного речника британського прем’єра Кіра Стармера, якого цитує видання, "це — швидкоплинний процес".

"Я не хочу випереджати наші спецслужби, які терміново вивчають ці повідомлення, але якщо це правда, то, очевидно, це буде ще одним прикладом серйозної, нерозважливої й ескалаційної поведінки з боку Росії і це тільки зміцнить нашу рішучість", — зазначив він.

За даними Повітряних сил ЗСУ, під час нічної ракетної атаки на місто Дніпро 21 листопада Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. Припускають, що це могла бути ракета "Рубеж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.

Українські експерти попереджають, що збивати російські міжконтинентальні ракети РС-26 "Рубеж" можуть тільки американські комплекси THAAD, які використовуються для прикриття Ізраїлю.

Нагадаємо, що 20 листопада експерт припустив, чи зможуть ЗСУ збити ракету РС-26 "Рубеж". Щоб збити такі російські ракети, знадобиться більш серйозна зброя, адже Patriot створювалися для протидії балістичним ракетам малої дальності.