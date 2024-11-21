Спецслужбы Великобритании изучают данные о возможном применении РФ межконтинентальной ракеты

Если РФ действительно использовала межконтинентальную ракету, то это будет еще одним примером серьезного, безрассудного и эскалационного поведения со стороны России, говорят в британском правительстве.

Спецслужбы Великобритании "срочно" начали изучать сообщения о том, что Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету по Днепру во время воздушной атаки на территорию Украины. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на свои источники в правительстве.

По словам неназванного представителя британского премьера Кира Стармера, которого цитирует издание, "это — скоротечный процесс".

"Я не хочу опережать наши спецслужбы, которые срочно изучают эти сообщения, но если это правда, то, очевидно, это будет еще одним примером серьезного, безрассудного и эскалационного поведения со стороны России и это только укрепит нашу решимость", — отметил он.

По данным Воздушных сил ВСУ, во время ночной ракетной атаки на город Днепр 21 ноября Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. Предполагают, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Украинские эксперты предупреждают, что сбивать российские межконтинентальные ракеты РС-26 "Рубеж" могут только американские комплексы THAAD, которые используются для прикрытия Израиля.

Напомним, что 20 ноября эксперт предположил, смогут ли ВСУ сбить ракету РС-26 "Рубеж". Чтобы сбить такие российские ракеты, понадобится более серьезное оружие, ведь Patriot создавались для противодействия баллистическим ракетам малой дальности.