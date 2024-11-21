РФ уперше вдарила по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою: деталі (фото)

За даними Повітряних сил, ЗС РФ атакували підприємства і критичну інфраструктуру Дніпра міжконтинентальною балістичною ракетою, випущеною з Астраханської області, і аеробалістичним "Кинджалом" із повітряного простору Тамбовської області. Місцева влада підтвердила вибухи і руйнування в обласному центрі.

Російські окупанти не припиняють обстрілювати мирні міста України за допомогою різного озброєння, однак атака в ніч на 21 листопада була не зовсім звичайною. У Повітряних силах поділилися деталями.

За даними командування, вранці четверга ЗС РФ атакували підприємства і критичну інфраструктуру Дніпра ракетами різних типів. В українському повітряному просторі було зафіксовано такі повітряні об'єкти противника:

міжконтинентальна балістична ракета з Астраханської області;

аеробалістична ракета "Кинджал" з винищувача МіГ-31К, запущена з Тамбовської області;

7 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Волгоградської області.

"У результаті протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено шість ракет Х-101. По інших ракетах — без суттєвих наслідків. Інформація про жертви та постраждалих наразі не надходила", — йдеться в повідомленні.

Окремо в Повітряних силах закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а медійних людей і блогерів відповідально поширювати інформацію про бойову роботу ЗСУ та будь-які загрози для України.

Обстріл 21 листопада: куди вдарили ЗС РФ

Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак писав, що з самого ранку російські окупанти масовано атакували регіон. Відомо про пошкодження промислового підприємства в Дніпрі. Також у місті зафіксовано дві пожежі.

А ось мер міста Борис Філатов повідомив про те, що після обстрілу ЗС РФ постраждала будівля центру реабілітації людей з інвалідністю.

"Зруйновано котельню, вибито вікна. Щодо людей інформація уточнюється", — написав міський голова.

Вибухи вночі лунали і в Полтавській області, проте місцева влада ніяк не коментувала це на момент публікації матеріалу.

Також відомо, що після дій противника в Києві, а також Київській, Дніпропетровській, Одеській, Чернівецькій, Полтавській та Донецькій областях було впроваджено екстрені відключення світла.

Нагадаємо, 20 листопада повідомлялося, що РФ може готувати удар по Україні стратегічною ракетою РС-26 "Рубеж". Пуск планувався з полігону в Астраханській області. Саме з цієї причини, як припускають автори, могли з'явитися повідомлення від посольств США, Іспанії, Греції та Італії про тимчасове закриття.

Пізніше експерт Іван Киричевський заявив, що ажіотаж навколо можливого застосування Росією міжконтинентальної ракети РС-26 "Рубіж" є виправданим, оскільки наразі невідомо, чи є в України засоби збивати цю повітряну загрозу.