РФ може готувати удар по Україні стратегічною ракетою РС-26 "Рубеж", — соцмережі (фото)

Попередження про можливий пуск ракети з території полігону в Астраханській області також опублікували нардеп VIII скликання Борислав Береза і військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. Командування ЗСУ на момент публікації матеріалу ніяк не коментувало чуток у соцмережах.

Російські війська, можливо, готуються застосувати по території України нову випробувальну ракету РС-26 "Рубеж", яку готують до бойових умов. Про це повідомляють в акаунті соцмережі Х GensekNato15656.

Зазначається, що пуск може відбутися з полігону в Астраханській області. Саме з цієї причини, як припускають автори, могли з'явитися повідомлення від посольств США, Іспанії, Греції та Італії, які попередили, що 20 листопада вони не надаватимуть свої послуги в Києві. Відомості про можливий запуск ракети опублікував і акаунт markito0171. Аналогічні повідомлення також були й від нардепа VIII скликання Борислава Берези та військового кореспондента Андрія Цаплієнка.

Стратегічна ракета РС-26 Рубіж: що відомо

Стратегічна ракета РС-26 Рубіж

За інформацією російських галузевих ЗМІ, розробка рухомого ґрунтового ракетного комплексу РС-26 "Рубеж" стартувала в середині нульових років у Московському інституті теплотехніки. Про виробництво комплексу відомості з'явилися на початку 2010. Водночас командування ЗСУ та Центр протидій дезінформації поки що ці повідомлення не коментували.

За планами, завершити розробку планували до 2013-2015 років, провести випробування і поставити комплекс на чергування, але ці плани не реалізувалися.

Перший пуск ракети "Рубіж" відбувся у вересні 2011 року, випробування також проводилися на полігонах Плесецьк, Капустін Яр і Сари-Шаган до 2015 року. Водночас тоді на бойове чергування цей ракетний комплекс ще не поставили.

На ці випробування звернули увагу закордонні військові та політики, що спровокувало звинувачення в порушенні міжнародного договору про ліквідацію ракет середньої й меншої дальності (ДРСМД).

Нагадаємо, що 18 листопада в ГУР повідомили про те, скільки крилатих ракет Х-101 можуть виробляти росіяни щомісяця.

Раніше повідомлялося, що після обстрілу Києва 19 листопада в КМВА повідомили про пожежу через падіння уламків.