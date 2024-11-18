Скільки крилатих ракет Х-101 можуть виробляти росіяни щомісяця: відповідь ГУР

За даними української розвідки, до крайнього масованого обстрілу на озброєнні у противника було близько 300 крилатих ракет. Виробництво смертоносної зброї при цьому не зупинялося.

Російські окупанти не припиняють обстрілювати мирні міста України і роблять це за допомогою різного озброєння. Зокрема запускають крилаті ракети типу Х-101. Представники Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МОУ) у коментарі "24 каналу" розповіли, скільки у противника їх залишилося.

За даними української розвідки, станом на 11 листопада на озброєнні у противника було близько 300 крилатих ракет повітряного базування Х-101. Частину з них було використано під час обстрілу в ніч на 17 листопада. Тоді, як написали в Повітряних силах, ЗС РФ запустили 101 ракету цього виду і 85 із них вдалося перехопити.

Водночас, виробництво озброєння у росіян не зупинялося і щомісяця противник може отримувати по кілька десятків одиниць цієї смертоносної зброї.

"За оцінками військової розвідки України, підприємства ВПК Росії можуть виробляти 40-50 одиниць таких ракет щомісяця", — заявили в ГУР МОУ.

Нагадаємо, 17 листопада повідомлялося, що українська ППО відбила атаку РФ, знищивши 144 повітряні цілі. За даними командування, Сили оборони змогли перехопити одну гіперзвукову "Циркон", сім балістичних ракет "Кинджал", 85 Х-101 та "Калібрів" та інших засобів ураження, які були використані під час масованого удару по Україні.

Наступного дня в The Guardian проаналізували масований обстріл України. Журналісти переконані, що терористичні цілі ЗС РФ не змінилися і нарочитий російський цинізм проявляється також у закулісних переговорах із Заходом.