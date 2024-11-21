"Зняли ядерні боєголовки з ракети": запуском МБР по Україні РФ попередила Захід, — CNN

За словами Малколма Девіса, старшого аналітика з питань стратегічної політики, росіяни зняли ядерні боєголовки з ракети й запустили її або як інертну, або зі звичайною боєголовкою.

За допомогою запуску міжконтинентальної ракети по Дніпру російське керівництво спробувало змусити західних партнерів України відмовитися від підтримки. Таку заяву зробив Малколм Девіс, старший аналітик Австралійського інституту стратегічної політики. Про це повідомляє CNN.

"Очевидно, що росіяни зняли ядерні боєголовки та запустили ракету або як інертну без будь-чого на ній, або, можливо, з якоюсь звичайною боєголовкою", — сказав Девіс.

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Але використання потужної далекобійної зброї могло бути спрямоване на те, щоб послати сигнал Заходу, сказав він після того, як цього тижня Україна вперше вдарила ракетами ATACMS і Storm Shadow по території РФ.

Повідомляється, що Кремль намагається залякати Захід і змусити відступити, але якщо піти на поводі, таке повторюватиметься.

"Якщо це дійсно сигнал Заходу відступити та прихована ядерна загроза, то якщо ми відступимо, росіяни будуть робити це знову і знову", — сказав він.

Нагадаємо, що 20 листопада експерт припустив, чи зможуть ЗСУ збити ракету РС-26 "Рубеж". Щоб збити такі російські ракети, знадобляться американські THAAD, які нещодавно використовували для прикриття Ізраїлю, адже Patriot створювалися для протидії балістичним ракетам малої дальності.

Також повідомлялося про те, чи є у США аналог ракети РС-26 "Рубеж", якими атакували Дніпро. У 1987 році почалася ліквідація ракет середньої дальності США і СРСР, насамперед — РСД-10 "Піонер", MGM-31 Pershing і Pershing II.