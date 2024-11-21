"Сняли ядерные боеголовки с ракеты": запуском МБР по Украине РФ предупредила Запад, — CNN

По словам Малколма Дэвиса, старшего аналитика по вопросам стратегической политики, россияне сняли ядерные боеголовки с ракеты и запустили ее либо как инертную, либо с обычной боеголовкой.

С помощью запуска межконтинентальной ракеты по Днепру российское руководство попыталось вынудить западных партнеров Украины отказаться от поддержки. Такое заявление сделал Малколм Дэвис, старший аналитик Австралийского института стратегической политики. Об этом сообщает CNN.

"Очевидно, что россияне сняли ядерные боеголовки и запустили ракету либо как инертную без чего-либо на ней, либо, возможно, с какой-то обычной боеголовкой", — сказал Дэвис.

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Но использование мощного дальнобойного оружия могло быть направлено на то, чтобы послать сигнал Западу, сказал он после того, как на этой неделе Украина впервые ударила ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории РФ.

Сообщается, что Кремль пытается запугать Запад и заставить отступить, но если пойти на поводу, подобное будет повторяться.

"Если это действительно сигнал Западу отступить и скрытая ядерная угроза, то если мы отступим, россияне будут делать это вновь и вновь", — сказал он.

Напомним, что 20 ноября эксперт предположил, смогут ли ВСУ сбить ракету РС-26 "Рубеж". Чтобы сбить подобные российские ракеты понадобятся американские THAAD, которым недавно использовались для прикрытия Израиля, так как Patriot создавали для противодействия баллистическим ракетам малой дальности.

Также сообщалось о том, есть ли у США аналог ракеты РС-26 "Рубеж", которыми атаковали Днепр. В 1987 году началась ликвидация ракет средней дальности США и СССР, в первую очередь — РСД-10 "Пионер", MGM-31 Pershing и Pershing II.