Есть ли у США аналог ракеты РС-26 "Рубеж", которыми могут обстрелять Украину, — Defense Express

Американские Pershing I находились на вооружении Бундесвера, их также сняли с вооружения, не без давления США, в 1991 году. Ракеты Pershing I выпустили в количестве примерно 750 единиц.

По неподтвержденным данным, РФ готовится нанести по Украине удар ракетой РС-26 "Рубеж", которая прежде не использовалась и может нести ядерный заряд. Об этом пишет Defense Express.

Ракеты средней и малой дальности с 1987 по 2019 гг. были запрещены договором РСМД. Но он уже не действует, потому что РФ его нарушила своими "Искандер-К" и РС-26 "Рубеж". Но даже советский "Тополь" не отвечал условиям договора.

В 1987 году началась ликвидация ракет средней дальности, стоявших на вооружении США и СССР. В первую очередь речь шла о советских РСД-10 "Пионер" и американских MGM-31 Pershing и Pershing II. Все эти ракеты были уничтожены или деактивированы до 1991 года и стали редкими экземплярами в музеях.

Pershing II

Стоит добавить, что у НАТО, не только у США, были такие баллистические ракеты. В частности, американские Pershing I находились на вооружении Бундесвера, но их также сняли с вооружения, не без давления США, в 1991 году.

Ракеты Pershing I выпустили в количестве примерно 750, дальностью до 740 км. Они несли одну ядерную боеголовку мощностью от 60 до 400 килотонн. Также более 270 Pershing II с дальностью 2400 км и ядерным зарядом от 5 до 80 килотонн.

В 80-х годах у Франции на боевом дежурстве была баллистическая ракета средней дальности S-3 шахтного базирования. В общем, было произведено лишь 40 таких ракет, каждая из которых отвечала за доставку дальностью 3,5 тыс. км ядерной боеголовки мощностью 1,2 мегатонны.

Pershing II

В 1999 году Париж завершил процесс их снятия с вооружения без замены и демонтажа пусковой инфраструктуры.

Уничтожение договора РСМД сработало в обоих направлениях — и США также начали разрабатывать средства дальнобойного поражения, ранее запрещенные. Речь об LRHW – Long Range Hypersonic System производства Lockheed Martin.

LRHW – это, по сути, ракета средней дальности наземного базирования с гиперзвуковым глайдером, которая может поражать цели с дальностью 3 тыс. км. Стоимость ракеты — 41 млн долларов.

LRHW

Проблема в том, что развертывание первой батареи LRHW в армии США сдвинулось на 2025 год. Вторая батарея за 756 млн долларов должна быть развернута до февраля 2028 года. Всего в США пока планируют развернуть до пяти Multi-Domain Task Forces, в составе которых должно быть по одной батарее LRHW.

Из имеющихся вооружений — один тестовый дивизион на мысе Канаверал в распоряжении Индо-Тихоокеанских командных структур. В Европе пока не думают о разработке баллистической ракеты средней дальности. Проект ELSA ограничен только Land Cruise Missile — глубокой модернизацией Storm Shadow/SCALP для наземных пусковых.

По оценкам аналитиков, РФ может значительно быстрее изготовить большое количество баллистических ракет средней дальности типа РС-26 "Рубеж", чем США LRHW.

Напомним, что в Украине напряженно ждут массированного обстрела 20 ноября.

Также Фокус в своем материале выяснял, осмелятся ли ВС РФ ударить ракетой РС-26 "Рубеж" по Украине. Ракета долетает до Киева за 8-10 минут".