Чи є у США аналог ракети РС-26 "Рубеж", якими можуть обстріляти Україну, — Defense Express

Американські Pershing I перебували на озброєнні Бундесверу, їх також зняли з озброєння, не без тиску США, 1991 року. Ракети Pershing I випустили в кількості приблизно 750 одиниць.

За непідтвердженими даними, РФ готується завдати по Україні удару ракетою РС-26 "Рубеж", яку раніше не використовували і яка може нести ядерний заряд. Про це пише Defense Express.

Ракети середньої та малої дальності з 1987 по 2019 рр. були заборонені договором РСМД. Але він уже не діє, бо РФ його порушила своїми "Іскандер-К" і РС-26 "Рубеж". Але навіть радянський "Тополь" вже не відповідав умовам договору.

У 1987 році почалася ліквідація ракет середньої дальності, що стояли на озброєнні США і СРСР. Насамперед ішлося про радянські РСД-10 "Піонер" і американські MGM-31 Pershing і Pershing II. Всі ці ракети були знищені або деактивовані до 1991 року і стали рідкісними екземплярами в музеях.

Першинг II

Варто додати, що у НАТО, не лише у США, були такі балістичні ракети. Зокрема, американські Pershing I перебували на озброєнні Бундесверу, але їх також зняли з озброєння, не без тиску США, 1991 року.

Ракети Pershing I випустили в кількості приблизно 750, дальністю до 740 км. Вони несли одну ядерну боєголовку потужністю від 60 до 400 кілотонн. Також понад 270 Pershing II з дальністю 2400 км і ядерним зарядом від 5 до 80 кілотонн.

У 80-х роках у Франції на бойовому чергуванні була балістична ракета середньої дальності S-3 шахтного базування. Загалом, було вироблено лише 40 таких ракет, кожна з яких відповідала за доставлення дальністю 3,5 тис. км ядерної боєголовки потужністю 1,2 мегатонни.

Першинг II

У 1999 році Париж завершив процес їхнього зняття з озброєння без заміни й демонтажу пускової інфраструктури.

Знищення договору РСМД спрацювало в обох напрямках — і США також почали розробляти засоби далекобійного ураження, раніше заборонені. Мова про LRHW — Long Range Hypersonic System виробництва Lockheed Martin.

LRHW — це, по суті, ракета середньої дальності наземного базування з гіперзвуковим глайдером, що може уражати цілі з дальністю 3 тис. км. Вартість ракети — 41 млн доларів.

LRHW

Проблема в тому, що розгортання першої батареї LRHW в армії США зсунулося на 2025 рік. Друга батарея за 756 млн доларів має бути розгорнута до лютого 2028 року. Загалом у США поки планують розгорнути до п'яти Multi-Domain Task Forces, у складі яких має бути по одній батареї LRHW.

З наявних озброєнь — один тестовий дивізіон на мисі Канаверал у розпорядженні Індо-Тихоокеанських командних структур. У Європі поки що не думають про розробку балістичної ракети середньої дальності. Проєкт ELSA обмежений тільки Land Cruise Missile — глибокою модернізацією Storm Shadow/SCALP для наземних пускових.

За оцінками аналітиків, РФ може значно швидше виготовити велику кількість балістичних ракет середньої дальності типу РС-26 "Рубеж", ніж США LRHW.

Нагадаємо, що в Україні напружено чекають на масований обстріл 20 листопада.

Також Фокус у своєму матеріалі з'ясовував, чи наважаться ЗС РФ вдарити ракетою РС-26 "Рубеж" по Україні. Ракета долітає до Києва за 8-10 хвилин".