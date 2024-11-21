РФ атаковала Украину новым оружием: подробности удара межконтинентальной баллистической ракетой

В Воздушных силах подтвердили, что зафиксировали межконтинентальную баллистическую ракету. Спикеру МИД РФ Марии Захаровой приказали "сверху" об этом молчать, а президент Владимир Зеленский обвинил Москву в безумии. Фокус разобрался, что известно об ударе и его значении.

Во время ночного обстрела Украины ВС РФ применили межконтинентальную баллистическую ракету. Фокус собрал все, что известно об атаке.

Удар межконтинентальной баллистической ракетой: что известно

Ночью на 21 ноября РФ осуществила обстрел Украины. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что зафиксировали в небе межконтинентальную баллистическую ракету, запущенную из Астраханской области.

Межконтинентальная ракета: удар по Днепру, подробности

Под ударом был город Днепр, там вспыхнули два пожара и пострадало промышленное предприятие. Мэр Борис Филатов заявил о повреждении здания центра реабилитации лиц с инвалидностью. Также взрывы гремели на Полтавщине, в ряде областей и Киеве ввели экстренные отключения света.

Межконтинентальная ракета: удар по Днепру, подробности

Зеленский подтвердил запуск межконтинентальной баллистической ракеты

21 ноября президент Владимир Зеленский назвал Россию "сумасшедшим соседом" и сообщил о применении врагом новой ракеты.

"Все характеристики — скорость, высота — межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы", — проинформировал он.

Межконтинентальная ракета: удар по Днепру, подробности

Президент заявил, что лидер РФ Владимир Путин использует Украину как полигон и "боится, когда рядом с ним просто есть нормальная жизнь".

Межконтинентальная баллистическая ракета: что хотела сказать этим ударом Россия

В Defense Express отметили, что межконтинентальные баллистические ракеты предназначены для доставки оружия массового поражения. По оценке аналитиков, Россия продемонстрировала своей атакой, что может нанести ядерный удар.

Межконтинентальная ракета: удар по Днепру, подробности

Старший аналитик Австралийского института стратегической политики Малколм Дэвис в комментарии CNN предположил, что запуск межконтинентальной баллистической ракеты — это попытка заставить Запад отказаться от поддержки Украины. По его словам, речь идет о сигнале на фоне первых применений ракет ATACMS и Storm Shadow по территории России.

"Если это действительно сигнал Западу отступить и скрытая ядерная угроза, то когда мы отступим, россияне будут делать это снова и снова", — одновременно предупредил эксперт.

Удар межконтинентальной баллистической ракетой: реакция России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил применение межконтинентальной баллистической ракеты по Украине, отправив журналистов с этим вопросом "к военным". В то же время он назвал эскалацией удары ракетами Storm Shadow и обвинил США в "подливании масла в огонь".

21 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова случайно продемонстрировала, как получает указания "сверху" молчать. Во время брифинга ей позвонили и приказали не комментировать "удар баллистическими ракетами".

Межконтинентальная ракета: удар по Днепру, подробности

Предупреждение о запуске стратегической ракеты РС-26 "Рубеж"

20 ноября несколько анонимных пользователей распространили в соцсетях сообщение о вероятном ударе по Украине новой ракетой РС-26 "Рубеж". Известно, что пуск может состояться из Астраханской области. Информацию распространили нардеп Борислав Береза и военкор Андрей Цаплиенко.

Россия планировала завершить разработку РС-26 "Рубеж" до 2013-2015 годов, провести испытания и поставить комплекс на дежурство. Но планы так и не были реализованы. В сентябре 2011-го состоялся первый пуск, также до 2015 года ракету испытывали на нескольких полигонах.

Межконтинентальная ракета: удар по Днепру, подробности

В Defense Express передали, что точные характеристики ракеты "Рубеж" неизвестны, как и реальный статус разработки. Вероятно, она весит 40-50 тонн и имеет дальность 6000 километров. Оружие может быть оснащено четырьмя раздельными боевыми блоками мощностью по 0,3 Мт (как у РС-24 "Ярс") и гиперзвуковым планирующим блоком типа "Авангард".

Фото ракеты РС-26 "Рубеж" Фото: ТАСС

Напомним, 21 ноября ВС РФ также атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области, пострадали жилые многоэтажки. Количество раненых уже возросло до 15 человек.