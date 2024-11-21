РФ атаковала Украину новым оружием: подробности удара межконтинентальной баллистической ракетой
В Воздушных силах подтвердили, что зафиксировали межконтинентальную баллистическую ракету. Спикеру МИД РФ Марии Захаровой приказали "сверху" об этом молчать, а президент Владимир Зеленский обвинил Москву в безумии. Фокус разобрался, что известно об ударе и его значении.
Во время ночного обстрела Украины ВС РФ применили межконтинентальную баллистическую ракету. Фокус собрал все, что известно об атаке.
Удар межконтинентальной баллистической ракетой: что известно
Ночью на 21 ноября РФ осуществила обстрел Украины. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что зафиксировали в небе межконтинентальную баллистическую ракету, запущенную из Астраханской области.
Под ударом был город Днепр, там вспыхнули два пожара и пострадало промышленное предприятие. Мэр Борис Филатов заявил о повреждении здания центра реабилитации лиц с инвалидностью. Также взрывы гремели на Полтавщине, в ряде областей и Киеве ввели экстренные отключения света.
Зеленский подтвердил запуск межконтинентальной баллистической ракеты
21 ноября президент Владимир Зеленский назвал Россию "сумасшедшим соседом" и сообщил о применении врагом новой ракеты.
"Все характеристики — скорость, высота — межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы", — проинформировал он.
Президент заявил, что лидер РФ Владимир Путин использует Украину как полигон и "боится, когда рядом с ним просто есть нормальная жизнь".
Межконтинентальная баллистическая ракета: что хотела сказать этим ударом Россия
В Defense Express отметили, что межконтинентальные баллистические ракеты предназначены для доставки оружия массового поражения. По оценке аналитиков, Россия продемонстрировала своей атакой, что может нанести ядерный удар.
Старший аналитик Австралийского института стратегической политики Малколм Дэвис в комментарии CNN предположил, что запуск межконтинентальной баллистической ракеты — это попытка заставить Запад отказаться от поддержки Украины. По его словам, речь идет о сигнале на фоне первых применений ракет ATACMS и Storm Shadow по территории России.
"Если это действительно сигнал Западу отступить и скрытая ядерная угроза, то когда мы отступим, россияне будут делать это снова и снова", — одновременно предупредил эксперт.
Удар межконтинентальной баллистической ракетой: реакция России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил применение межконтинентальной баллистической ракеты по Украине, отправив журналистов с этим вопросом "к военным". В то же время он назвал эскалацией удары ракетами Storm Shadow и обвинил США в "подливании масла в огонь".
21 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова случайно продемонстрировала, как получает указания "сверху" молчать. Во время брифинга ей позвонили и приказали не комментировать "удар баллистическими ракетами".
Предупреждение о запуске стратегической ракеты РС-26 "Рубеж"
20 ноября несколько анонимных пользователей распространили в соцсетях сообщение о вероятном ударе по Украине новой ракетой РС-26 "Рубеж". Известно, что пуск может состояться из Астраханской области. Информацию распространили нардеп Борислав Береза и военкор Андрей Цаплиенко.
Россия планировала завершить разработку РС-26 "Рубеж" до 2013-2015 годов, провести испытания и поставить комплекс на дежурство. Но планы так и не были реализованы. В сентябре 2011-го состоялся первый пуск, также до 2015 года ракету испытывали на нескольких полигонах.
В Defense Express передали, что точные характеристики ракеты "Рубеж" неизвестны, как и реальный статус разработки. Вероятно, она весит 40-50 тонн и имеет дальность 6000 километров. Оружие может быть оснащено четырьмя раздельными боевыми блоками мощностью по 0,3 Мт (как у РС-24 "Ярс") и гиперзвуковым планирующим блоком типа "Авангард".
Напомним, 21 ноября ВС РФ также атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области, пострадали жилые многоэтажки. Количество раненых уже возросло до 15 человек.