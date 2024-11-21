ВС РФ нанесли удар по Кривому Рогу: есть пострадавшие и разрушения (фото)

По словам начальника ОВА Сергея Лысака, среди раненых как минимум двое несовершеннолетних. 9 человек были госпитализированы.

Российские оккупанты атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области, в результате чего пострадали люди. Среди раненых также есть несовершеннолетние. Фокус собрал все, что известно о вражеском терроре.

Начальник областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале написал, что в результате вражеского обстрела Кривого Рога частично было разрушено административное здание, а также повреждены два жилых многоэтажных здания.

В Кривом Роге после атаки ВС РФ 15 пострадавших Фото: Сергей Лысак / Telegram

Сначала было известно о двух пострадавших — 32-летнем мужчине и 24-летней женщине, которых сразу отправили в больницу и их состояние было средней тяжести. Позже количество раненых значительно увеличилось.

"15 пострадавших в Кривом Роге. Среди них двое подростков. 17-летний парень госпитализирован. Еще одному юноше, которому 16 лет, помощь оказали на месте. Всего госпитализированы 9 человек", — писал Сергей Лысак.

ВС РФ нанесли удар по Днепропетровской области Фото: Сергей Лысак / Telegram

Корреспондентка Фокуса при этом сообщила, что в городе прозвучало 2 взрыва и зафиксированы они были до объявления в Кривом Роге воздушной тревоги.

Напомним, 21 ноября сообщалось, что РФ впервые ударила по Украине межконтинентальной баллистической ракетой. По данным Воздушных сил, ВС РФ атаковали предприятия и критическую инфраструктуру Днепра межконтинентальной баллистической ракетой, выпущенной из Астраханской области, и аэробаллистическим "Кинжалом" с воздушного пространства Тамбовской области.