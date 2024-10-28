РФ атаковала Кривой Рог баллистикой: есть попадание в 3-этажку, известно об 11 раненых (фото)

На месте попадания возник пожар, в частности, из-за повреждения газопровода. Среди раненых криворожан есть тяжелые.

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Российские оккупанты вечером 28 октября атаковали город Кривой Рог баллистической ракетой. Попадание произошло в центральной части города. О ракетной атаке на Кривой Рог сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Взрыв в городе прогремел около 22:00. Мониторинговые каналы и Воздушные силы за несколько минут до этого сообщили о пусках баллистики из Крыма и угрозе для Кривого Рога.

"В Кривом Роге поврежден трехэтажный жилой дом. Предварительно, пострадали 10 человек. В доме и хозяйственных постройках возник пожар. Изуродованы также медучреждение, авто, газопровод", — проинформировал глава ОВА.

Впоследствии Сергей Лысак сообщил об 11 пострадавших в Кривом Роге.

"Двое мужчин, 39 и 60 лет, в крайне тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы их спасти. Еще пятеро госпитализированных — в состоянии средней тяжести", — говорится в сообщении.

Пожар на месте попадания

На месте работают сотрудники экстренной медицинской помощи и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что вечером ВС РФ также атаковали Харьков КАБами и ФАБ-500. Удар пришелся по центру города. Разрушениям подверглось историческое здание "Держпрома". Сообщается о 6 раненых.

Также напомним, что в ночь на воскресенье, 27 октября, Россия атаковала Украину 80 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа. Было подтверждено сбитие 41 вражеского дрона.