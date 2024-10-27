80 "шахедов" атаковали 10 областей Украины: есть повреждения энергетической инфраструктуры

В Киевской области в результате падения обломков повреждены частный дом и автомобили. В Роменском районе Сумской области враг ударил по критической инфраструктуре. По данным Воздушных сил, большинство вражеских БПЛА сбили в Одесской и Киевской областях.

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В ночь на воскресенье, 27 октября, Россия атаковала Украину 80-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа. По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие 41 вражеского дрона. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Беспилотники россияне запускали из Орла, Курска и Приморско-Ахтарска.

Силы ПВО работали в десяти областях: Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях. Большинство вражеских БпЛА сбили в Одесской и Киевской областях.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

32 российских беспилотника локально потеряны, один улетел в направлении Беларуси.

Атака на Киев и Киевскую область

Воздушная тревога в Киеве длилась почти три с половиной часа. Силы и средства ПВО обнаружили в воздушном пространстве в направлении Киева примерно десяток беспилотников. Все дроны были обезврежены на окраинах города, сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

По данным оперативной сводки, обошлось без пострадавших и разрушений.

Попко отметил, что эта ночная атака вражеских дронов снова показала, что тактика и цели противника остаются неизменными уже в течение нескольких месяцев. Враг выбирает ночное время для запуска ударных беспилотников, таких как "Shahed", "Герань", "Гербера", "Пародия" и другие, направляя их в город с разных направлений и высот, однако в основном поодиночке, а не массовыми группами.

Обычно для атаки на Киев используется около десяти дронов, а основными целями остаются гражданская инфраструктура, объекты ПВО и психологическое давление на мирное население.

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко заявил, что вражеские цели в регионе в результате работы ПВО были уничтожены.

"Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет", — проинформировал он.

В одном из районов области в результате падения обломков сбитых целей поврежден 1 частный дом и 2 автомобиля. В доме выбиты окна, поврежден забор.

Также загорелась лесная подстилка. Пожар ликвидировали.

Последствия атаки ВС РФ 27 октября

В Николаевской области силы и средства ПВО уничтожили четыре БпЛА типа Shahed 131/136. Пострадавших нет сообщил начальник ОВА Виталий Ким.

В воскресенье утром российские военные атаковали с беспилотника Антоновку на Херсонщине. В результате сброса взрывчатки с дрона пострадала 67-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги.

Над территорией Херсонской области было уничтожено 2 ударных беспилотника типа "Shahed-131/136", заявил глава ОВА Александр Прокудин.

В Сумской области враг ударил беспилотниками по энергетическим объектам критической инфраструктуры Роменского района. В ОВА сообщили, что три беспилотника удалось сбить.

Председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович заявил, что после ночной тревоги обстановка в громадах области контролируемая, однако больше подробностей не предоставил.

В Черкасской области, по предварительным данным, защитники неба уничтожили 3 "шахеды". Глава ОВА Игорь Табурец написал, что обломки одного дрона на территорию объекта инфраструктуры в Уманском районе. Пожар оперативно ликвидировали, пострадавших нет.

На момент публикации новости Фокусом о последствиях ночной атаки беспилотников в остальных областях не сообщалось.

Напомним, в ночь на 26 октября ВС РФ для воздушного нападения применили 91 ударный беспилотник и 7 ракет. Силы ПВО перехватили 44 "шахеды".

25 октября беспилотник попал в жилой дом в Соломенском районе Киева. Погибла девочка 2009 года рождения.