91 "Шахед" и 7 ракет: ВС РФ ударили по Украине, есть жертвы и разрушения (фото)
По данным командования, вражеские воздушные объекты удалось перехватить не только в украинских регионах, но и в Курской области. В Сумской области и Днепре зафиксированы удары по гражданской инфраструктуре, в результате чего есть жертвы среди мирного населения.
Российские оккупанты не прекращают атаковать мирные города Украины с помощью различного вооружения. В Воздушных силах рассказали детальнее о боевой работе в ночь на 26 октября.
По данным командования, начался обстрел ВС РФ еще вечером пятницу. Примерно с 19:00 противник начал запускать как ракеты разных типов, так и ударные дроны неустановленного типа и иранские Shahed.
Всего в небе было обнаружено 98 средств воздушного нападения противника, среди которых:
- 3 баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23", запущенные из Крыма;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из воздушного пространства Брянской области;
- 2 ракеты неустановленного типа из Белгородской области;
- 91 ударных беспилотника из Курска и Орла.
"Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. Ракетами враг ударил по объектам гражданской инфраструктуры Сумщины и Днепра. К сожалению, есть погибшие среди гражданского населения", — говорится в сообщении.
По состоянию на 12:00 известно о перехвате 44 российских дронов, которые удалось уничтожить на территории Кировоградской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Курской областей.
Еще один из БПЛА улетел в направлении Беларуси, а остальные 44 локационно потеряны. На момент публикации еще один беспилотник находился на территории Украины и боевая работа продолжилась.
Обстрел 26 октября: последствия по регионам
Кировоградская область. Начальник областной военной администрации Андрей Райкович в своем Telegram-канале написал, что ночь не обошлась без воздушного нападения противника, однако последствия в регионе не зафиксировано.
Киевская область. В регионе ночью работали силы противовоздушной обороны и попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не зафиксировано, сообщили в областной военной администрации.
"К сожалению, в результате атаки умерла женщина 1968 года рождения. Из-за падения обломков вражеских целей она получила ранения в области живота. Кроме того, в результате атаки получил незначительные повреждения мальчик 13 лет. Вся необходимая помощь была оказана на месте", — написал начальник ОВА Руслан Кравченко.
Отдельно в областной военной администрации добавили, что в результате падения осколков перехваченных беспилотников были повреждены 15 частных домов, 3 магазина, один многоквартирный дом, а также 3 подсобных помещения.
"Повреждены три автомобиля, линия электропередач. Кроме того, в 2 районах произошло возгорание травяного настила. Все пожары ликвидированы. Более подробная информация позже", — продолжил Руслан Кравченко.
Черкасская область. Начальник областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram-канале написал, что ночью в регионе звучало несколько сигналов воздушной тревоги и последняя из них длилась практически 9 часов подряд.
В результате защитникам удалось уничтожить 11 "Шахедов" и это не привело к разрушениям или пострадавшим.
Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил, что в результате атаки ВС РФ осколки повредили хозяйственное здание. Силы ГСЧС ликвидировали пожар. Жертв или пострадавших не зафиксировано.
Днепропетровская область. Вечером пятницы ВС РФ атаковали областной центр, писал начальник ОВА Сергей Лысак. По его словам, в результате российского террора пострадал 21 человек и 7 из них находятся в больнице. 17-летний парень в тяжелом состоянии.
"В городе повреждены более двух десятков многоквартирных домов. Один разрушен и еще один — аварийный. Для временного ремонта владельцам поврежденных домов выдают стройматериалы", — писал Сергей Лысак.
Также утром спасатели вытащили из-под завалов еще одно тело и количество жертв увеличилось до четырех. Министр внутренних дел Игорь Клименко делился, что погибшими после удара оккупантов по дому в Днепре стали жена и дочь полицейского. Еще одного ребенка семьи удалось спасти.
Президент Украины Владимир Зеленский не остался в стороне и высказался по поводу обстрела. По его словам, в Днепре была повреждена одна из самых важных больниц Украины — имени Мечникова.
Власти остальных регионов, где была зафиксирована боевая работа, никак не прокомментировали обстрел на момент публикации материала.
Напомним, 26 октября сообщалось, что вечером пятницы ВС РФ ударили по многоэтажке в Соломенском районе Киева, в результате чего погибла несовершеннолетняя девочка 2009 года рождения. Квартиры повреждены с 17 по 21 этажи, а из дома вывели более 100 человек.