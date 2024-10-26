91 "Шахед" и 7 ракет: ВС РФ ударили по Украине, есть жертвы и разрушения (фото)

По данным командования, вражеские воздушные объекты удалось перехватить не только в украинских регионах, но и в Курской области. В Сумской области и Днепре зафиксированы удары по гражданской инфраструктуре, в результате чего есть жертвы среди мирного населения.

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Российские оккупанты не прекращают атаковать мирные города Украины с помощью различного вооружения. В Воздушных силах рассказали детальнее о боевой работе в ночь на 26 октября.

По данным командования, начался обстрел ВС РФ еще вечером пятницу. Примерно с 19:00 противник начал запускать как ракеты разных типов, так и ударные дроны неустановленного типа и иранские Shahed.

Всего в небе было обнаружено 98 средств воздушного нападения противника, среди которых:

3 баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23", запущенные из Крыма;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из воздушного пространства Брянской области;

2 ракеты неустановленного типа из Белгородской области;

91 ударных беспилотника из Курска и Орла.

"Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. Ракетами враг ударил по объектам гражданской инфраструктуры Сумщины и Днепра. К сожалению, есть погибшие среди гражданского населения", — говорится в сообщении.

По состоянию на 12:00 известно о перехвате 44 российских дронов, которые удалось уничтожить на территории Кировоградской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Курской областей.

Еще один из БПЛА улетел в направлении Беларуси, а остальные 44 локационно потеряны. На момент публикации еще один беспилотник находился на территории Украины и боевая работа продолжилась.

Обстрел 26 октября: последствия по регионам

Кировоградская область. Начальник областной военной администрации Андрей Райкович в своем Telegram-канале написал, что ночь не обошлась без воздушного нападения противника, однако последствия в регионе не зафиксировано.

Киевская область. В регионе ночью работали силы противовоздушной обороны и попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не зафиксировано, сообщили в областной военной администрации.

"К сожалению, в результате атаки умерла женщина 1968 года рождения. Из-за падения обломков вражеских целей она получила ранения в области живота. Кроме того, в результате атаки получил незначительные повреждения мальчик 13 лет. Вся необходимая помощь была оказана на месте", — написал начальник ОВА Руслан Кравченко.

Отдельно в областной военной администрации добавили, что в результате падения осколков перехваченных беспилотников были повреждены 15 частных домов, 3 магазина, один многоквартирный дом, а также 3 подсобных помещения.

"Повреждены три автомобиля, линия электропередач. Кроме того, в 2 районах произошло возгорание травяного настила. Все пожары ликвидированы. Более подробная информация позже", — продолжил Руслан Кравченко.

Черкасская область. Начальник областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram-канале написал, что ночью в регионе звучало несколько сигналов воздушной тревоги и последняя из них длилась практически 9 часов подряд.

В результате защитникам удалось уничтожить 11 "Шахедов" и это не привело к разрушениям или пострадавшим.

Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил, что в результате атаки ВС РФ осколки повредили хозяйственное здание. Силы ГСЧС ликвидировали пожар. Жертв или пострадавших не зафиксировано.

ВС РФ атаковали Украину дронами и ракетами Фото: ГСЧС

Днепропетровская область. Вечером пятницы ВС РФ атаковали областной центр, писал начальник ОВА Сергей Лысак. По его словам, в результате российского террора пострадал 21 человек и 7 из них находятся в больнице. 17-летний парень в тяжелом состоянии.

"В городе повреждены более двух десятков многоквартирных домов. Один разрушен и еще один — аварийный. Для временного ремонта владельцам поврежденных домов выдают стройматериалы", — писал Сергей Лысак.

Также утром спасатели вытащили из-под завалов еще одно тело и количество жертв увеличилось до четырех. Министр внутренних дел Игорь Клименко делился, что погибшими после удара оккупантов по дому в Днепре стали жена и дочь полицейского. Еще одного ребенка семьи удалось спасти.

Президент Украины Владимир Зеленский не остался в стороне и высказался по поводу обстрела. По его словам, в Днепре была повреждена одна из самых важных больниц Украины — имени Мечникова.

Власти остальных регионов, где была зафиксирована боевая работа, никак не прокомментировали обстрел на момент публикации материала.

Напомним, 26 октября сообщалось, что вечером пятницы ВС РФ ударили по многоэтажке в Соломенском районе Киева, в результате чего погибла несовершеннолетняя девочка 2009 года рождения. Квартиры повреждены с 17 по 21 этажи, а из дома вывели более 100 человек.