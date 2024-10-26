Удар РФ по многоэтажке в Киеве: погибла девочка, — Кличко

По словам Виталия Кличко, в результате атаки повреждены несколько квартир. У пострадавших — острая реакция на стресс.

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Российские оккупационные войска ударили по многоэтажке в Соломенском районе Киева, в результате чего погибла несовершеннолетняя девочка. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"В доме в Соломенском районе повреждены квартиры с 17 по 21 этажи. Пожар ликвидировали. Погибла девочка 2009 года рождения", — написал Кличко.

Он уточнил, что в результате вражеской атаки пострадали пять человек. Четырем из них оказали медицинскую помощь на месте, одного человека — госпитализировали.

"На месте для жителей дома развернули мобильную палатку для оказания необходимой помощи", — отметил Кличко.

Также отмечается, что из квартиры на 20 этаже спасены 2 человека и переданы в карету скорой. На свежий воздух выведено более 100 человек, четверо пострадавших самостоятельно обратились к врачам.

В Национальной полиции подтвердили, что у пострадавших острая реакция на стресс.

По данным Киевской областной прокуратуры, погибла 14-летняя девушка, которая находилась в одной из квартир, где произошел пожар.

Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Отметим, что вечером пятницы, 25 октября, ВС РФ атаковали Киев с помощью дрона-камикадзе иранского происхождения Shahed. Вражеский беспилотник попал в жилой дом.

Напомним, в ночь на 25 октября ВС РФ 15-й раз за октябрь атаковали Киев с помощью различного вооружения. Воздушную тревогу в столице за ночь объявляли дважды.