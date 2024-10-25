Атака на Киев: из горящего дома вывели более 100 человек, жильцов эвакуируют (фото, видео)

По словам Виталия Кличко, пострадали двое человек и им сразу начали оказывать медицинскую помощь. Борьба с огнем на пяти этажах продолжается.

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Вечером пятницы, 25 октября, ВС РФ атаковали Киев с помощью дрона-камикадзе иранского происхождения Shahed. Вражеский беспилотник попал в жилой дом. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям поделилась первыми кадрами с места инцидента.

По данным ведомства, в результате российского обстрела частично повреждены квартиры в 25-этажном жилом доме. В частности пострадали помещения сразу на трех этажах и огонь начал распространяться.

"В результате вражеского обстрела частично повреждены квартиры на 17, 18 и 19 этажах 25-этажного жилого дома с последующим пожаром на 16 и 17 этажах. Сейчас продолжается локализация пожара. На месте работает 43 спасателя и 11 единиц пожарно-спасательной техники", — говорится в сообщении.

В КГВА позже уточнили, что квартиры в доме повреждены с 17 по 21 этаж.

На опубликованных кадрах также можно увидеть последствия удара. На верхних этажах видно пожар, с которым начали бороться спасатели.

Эвакуация жителей после атаки: детали

Борьба с пожаром в Соломенском районе Киева после атаки ВС РФ продолжается и начальник городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что жителей дома начали эвакуировать.

На кадрах от Новини.Live также можно увидеть, что все больше людей начали скапливаться вокруг пострадавшего дома, наблюдая за работой медиков, спасателей и полиции.

Мэр столицы Виталий Кличко поделился, что из здания вывели более 100 человек. Всего предварительно пострадали двое людей, которым медики начали предоставлять помощь. На месте продолжают дежурить экстренные службы.

Напомним, в ночь на 25 октября ВС РФ 15-й раз за октябрь атаковали Киев с помощью различного вооружения. Воздушную тревогу в столице за ночь объявляли дважды. По данным КГВА, беспилотники заходили двумя большими волнами. Информация о пострадавших не поступала.