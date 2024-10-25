ВС РФ ударили по жилой многоэтажке в Киеве: первые подробности

По словам Виталия Кличко, экстренные службы оперативно прибыли на место попадания ударного дрона и начали бороться с последствиями. Повреждены квартиры на трех верхних этажах, а жителей начали эвакуировать.

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Российские оккупанты не прекращают атаковать мирные города Украины и вечером пятницы, 25 октября, под прицел противника попал Киев. Вражеский ударный дрон попал в жилой дом. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Сигнал тревоги в Киеве прозвучал в 20:55 и граждан призвали пройти в укрытие. В Воздушных силах спустя несколько минут сообщили, что БПЛА иранского происхождения Shahed был зафиксирован в Киевской области и шел курсом на Киев.

Далее в столице прозвучали взрывы, которые подтвердил Виталий Кличко. Прозвучали они в Соломенском районе и предварительно вражеский дрон попал в жилой дом. На место направили экстренные службы.

"В доме в Соломенском районе, куда попал вражеский БпЛА, — пожар. Повреждены квартиры на 17, 18, 19 этажах. Все экстренные службы на месте", — добавил городской глава.

Начальник Киевской областной администрации Сергей Попко добавил, что жителей пострадавшего дома начали эвакуировать в безопасные места. Также зафиксированы падения осколков на открытой местности в Шевченковском районе, но обошлось без пострадавших.

Напомним, 25 октября сообщалось, что Россия обстреляла Украину "Шахедами". По данным командования, враг запустил по населенным пунктам страны 63 дрона-комикадзе, 36 из которых удалось уничтожить. Под удар попали 10 областей Украины.

Также в ночь на пятницу была зафиксирована 15-я атака на столицу за октябрь и в одном из районов зафиксировали пожар. Воздушную тревогу в столице за ночь объявляли дважды. По данным КГВА, беспилотники заходили двумя большими волнами. Информация о пострадавших не поступала.