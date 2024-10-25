Россия обстреляла Украину "шахедами": результаты атаки 25 октября, есть разрушения (фото)

По данным командования, враг запустил по населенным пунктам страны 63 дрона-комикадзе, 36 из которых удалось уничтожить. Под удар попали 10 областей Украины.

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В ночь на 25 октября 2024 года Вооруженные Силы Украины успешно отразили массированную воздушную атаку противника. Российская сторона атаковала территорию Украины 63 ударными дронами типа Shahed, а также беспилотниками неизвестного типа, направленными с позиций в Орле, Курске и Приморско-Ахтарске. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает пресс-центр Воздушных сил ВС Украины.

В ответ на нападение были мобилизованы силы Воздушных сил ВСУ, включая зенитные ракетные войска, авиацию, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Благодаря скоординированной работе данных подразделений, на 10 утра подтверждено уничтожение 36 вражеских дронов.

Результат работы ПВО в ночь на 25 октября Фото: Воздушные силы ВСУ

Как рассказали в командовании, основной удар был принят в Одесской и Киевской областях, где зафиксировано наибольшее количество уничтоженных беспилотников. Также дроны были сбиты в Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Львовской, Ровенской и Полтавской областях. Противник понес дополнительные потери, лишившись 16 беспилотников в результате сбоев и потерь связи.

Обстрел Киева 25 октября

Согласно сообщению Киевской городской военной администрации (КГВА), ночь на 25 октября для жителей Киева прошла под звуки воздушной тревоги, став уже пятнадцатой воздушной атакой на столицу за этот месяц. Российская сторона снова применила ударные дроны, запущенные с Курской области и Краснодарского края.

Атака была осуществлена двумя крупными волнами: первая тревога была объявлена около полуночи, вторая — около трех часов ночи. Общая длительность ночных тревог составила около четырех часов, и за это время Воздушные силы ВСУ успешно отразили до полутора десятков вражеских беспилотников, угрожавших столице.

В результате атаки в Киеве были зафиксированы падения обломков. Так, в Дарницком районе столицы фрагменты сбитых дронов вызвали возгорание на открытой территории, где огонь охватил траву и деревья. Сотрудники ГСЧС быстро ликвидировали пожар, пострадавших среди мирного населения не зафиксировано.

Обстрел Николаевской области 25 октября

Как сообщил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким, в ночь на 25 октября над регионом уничтожили четыре беспилотника типа Shahed 131/136. О пострадавших и разрушения не сообщается.

Львовская область

Согласно сообщению главы Львовской ОВА Максима Козицкого, в регионе тревога длилась с 02:27 до 04:13. На территорию области залетели четыре ударных БПЛА. Обошлось без пострадавших.

Обстрел Черкасской области 25 октября

Игорь Табурец, начальник Черкасской ОВА, сообщил, что в ночь на 25 октября Силы обороны уничтожили над регионом четыре "шахеда". Обошлось без последствий на земле.

Взрывы в Ровненской области

Тревога в Ровненской области длилась почти 5 часов, сообщили в ОВА. В результате работы сил противовоздушной обороны уничтожена воздушная цель. Обошлось без человеческих жертв и разрушений.

Атака на Днепропетровскую область

Как сообщили в Днепропетровской ОВА, в ночь и под утро 25 октября ВС РФ несколько раз атаковали Никполь и Марганецкую обшину. Обстрел вели из тяжелой артиллерии и "Града", а также били дронами-камикадзе. В результате возникло два возгорания. Повреждены инфраструктура, админздание и два автобуса. Люди не пострадали.

Фото: Днепропетровская ОВА

Обстрел Одесской области 25 октября

Кроме того, как сообщает корреспондент Фокуса, в ночь на 25 октября были слышны взрывы и в Одесской области. На момент публикации материала ОВА не сообщала о последствиях ночной атаки не регион.

Напомним, в ночь на пятницу, 25 октября, Россия осуществила пятнадцатую атаку на Киев с начала октября. Системы ПВО и РЭБ обнаружили и обезвредили до 15 вражеских беспилотников.