Росія обстріляла Україну "шахедами": результати атаки 25 жовтня, є руйнування (фото)

За даними командування, ворог запустив по населених пунктах країни 63 дрони-комікадзе, 36 з яких вдалося знищити. Під удар потрапили 10 областей України.

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У ніч на 25 жовтня 2024 року Збройні Сили України успішно відбили масовану повітряну атаку противника. Російська сторона атакувала територію України 63 ударними дронами типу Shahed, а також безпілотниками невідомого типу, спрямованими з позицій в Орлі, Курську та Приморсько-Ахтарську. Про це в п'ятницю, 25 жовтня, повідомляє пресцентр Повітряних сил ЗС України.

У відповідь на напад було мобілізовано сили Повітряних сил ЗСУ, включно із зенітними ракетними військами, авіацією, підрозділами радіоелектронної боротьби та мобільними вогневими групами Сил оборони України. Завдяки скоординованій роботі цих підрозділів, на 10 ранку підтверджено знищення 36 ворожих дронів.

Результат роботи ППО в ніч на 25 жовтня Фото: Повітряні сили ЗСУ

Як розповіли в командуванні, основний удар було завдано в Одеській і Київській областях, де зафіксовано найбільшу кількість знищених безпілотників. Також дрони було збито в Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Львівській, Рівненській та Полтавській областях. Противник зазнав додаткових втрат, втративши 16 безпілотників унаслідок збоїв і втрат зв'язку.

Обстріл Києва 25 жовтня

Згідно з повідомленням Київської міської військової адміністрації (КМВА), ніч на 25 жовтня для мешканців Києва пройшла під звуки повітряної тривоги, ставши вже п'ятнадцятою повітряною атакою на столицю за цей місяць. Російська сторона знову застосувала ударні дрони, запущені з Курської області та Краснодарського краю.

Атака була здійснена двома великими хвилями: перша тривога була оголошена близько опівночі, друга — близько третьої години ночі. Загальна тривалість нічних тривог становила близько чотирьох годин, і за цей час Повітряні сили ЗСУ успішно відбили до півтора десятка ворожих безпілотників, які загрожували столиці.

Унаслідок атаки в Києві було зафіксовано падіння уламків. Так, у Дарницькому районі столиці фрагменти збитих дронів спричинили загоряння на відкритій території, де вогонь охопив траву і дерева. Співробітники ДСНС швидко ліквідували пожежу, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано.

Обстріл Миколаївської області 25 жовтня

Як повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім, у ніч на 25 жовтня над регіоном знищили чотири безпілотники типу Shahed 131/136. Про постраждалих і руйнування не повідомляють.

Львівська область

Згідно з повідомленням голови Львівської ОВА Максима Козицького, у регіоні тривога тривала з 02:27 до 04:13. На територію області залетіли чотири ударні БПЛА. Обійшлося без постраждалих.

Обстріл Черкаської області 25 жовтня

Ігор Табурець, начальник Черкаської ОВА, повідомив, що в ніч на 25 жовтня Сили оборони знищили над регіоном чотири "шахеди". Обійшлося без наслідків на землі.

Вибухи в Рівненській області

Тривога в Рівненській області тривала майже 5 годин, повідомили в ОВА. У результаті роботи сил протиповітряної оборони знищено повітряну ціль. Обійшлося без людських жертв і руйнувань.

Атака на Дніпропетровську область

Як повідомили в Дніпропетровській ОВА, в ніч і під ранок 25 жовтня ЗС РФ кілька разів атакували Нікополь і Марганецьку общину. Обстріл вели з важкої артилерії та "Граду", а також били дронами-камікадзе. У результаті виникло два загоряння. Пошкоджено інфраструктуру, адмінбудівлю і два автобуси. Люди не постраждали.

Фото: Днепропетровская ОВА

Обстріл Одеської області 25 жовтня

Крім того, як повідомляє кореспондент Фокуса, в ніч на 25 жовтня було чути вибухи і в Одеській області. На момент публікації матеріалу ОВА не повідомляла про наслідки нічної атаки не регіон.

Нагадаємо, у ніч на п'ятницю, 25 жовтня, Росія здійснила п'ятнадцяту атаку на Київ від початку жовтня. Системи ППО та РЕБ виявили та знешкодили до 15 ворожих безпілотників.