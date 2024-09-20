Мінімум 7 регіонів: ЗС РФ атакували Україну вночі "шахедами", що відомо

Почався російський терор ще з вечора, коли в багатьох областях країни стали оголошувати повітряну тривогу. У деяких центральних, південних, північних і західних регіонах прогриміли вибухи.

Related video

У ніч на 20 вересня російські окупанти атакували мирні міста України за допомогою дронів-камікадзе іранського походження Shahed-136. Звуки вибухів лунали в багатьох регіонах. Фокус зібрав усе, що відомо про ворожий терор.

Повітряна тривога в українських регіонах почала лунати ще з вечора четверга і причиною стала загроза застосування росіянами БПЛА і ракет, про що попереджали в Повітряних силах.

За даними Telegram-каналу "ХДніпро", близько опівночі в напрямку міста Дніпро летіла ракета, після чого ЗС РФ запустили ще одну. Це призвело до активізації систем ППО в передмісті.

Також уночі існувала загроза для Запорізької області, про що писав у своєму Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Спочатку окупанти атакували регіон за допомогою керованої авіабомби, а потім існувала загроза ще й удару балістичними ракетами.

Ближче до 3 години ночі загроза перенеслася в Хмельницьку область і "Суспільне" повідомляло про звуки вибухів у регіоні. Після цього вони звучали ще щонайменше двічі, про що написали о 05:18 і 05:44. Кореспондент Фокусу також підтвердив, що фіксуються звуки вибухів. Місцева влада ніяк не прокоментувала інцидент на момент публікації матеріалу. Про наслідки також невідомо.

В Івано-Франківську, як писав мер Руслан Марцінків, о 3-й годині ночі було зафіксовано роботу протиповітряної оборони, і він пообіцяв пізніше надати подробиці. Громадян закликали не допомагати противнику і не публікувати в мережі кадри з можливими наслідками. На момент публікації матеріалу нових повідомлень від нього не надходило.

Ближче до 5 ранку в "Суспільне" повідомили про звук вибуху в місті Рівне. Перед цим моніторингові канали попереджали про небезпеку через ворожий дрон-камікадзе.

Київську область ЗС РФ також не обійшли стороною і ще до опівночі регіон намагалися атакувати ворожі безпілотники, про що написали в Київській обласній військовій адміністрації. У зв'язку з цим громадяни могли чути звуки ППО. Під ранок вибухи в регіоні повторилися.

У Львівській області також лунали вибухи, писали в Telegram-каналі "Труха Львів". Пов'язано це з атакою БПЛА, про що перед цим попереджав начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Нагадаємо, 19 вересня повідомлялося, що ЗС РФ знову атакували Україну за допомогою різного озброєння. Найбільше вночі дісталося Харкову, який загарбники обстріляли зенітними керованими ракетами С-300/С-400 і авіабомбами. Відомо про пошкодження інфраструктури, а інформація про постраждалих не надходила.