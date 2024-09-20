Минимум 7 регионов: ВС РФ атаковали Украину ночью "шахедами", что известно

Начался российский террор еще с вечера, когда во многих областях страны стали объявлять воздушную тревогу. В некоторых центральных, южных, северных и западных регионах прогремели взрывы.

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В ночь на 20 сентября российские оккупанты атаковали мирные города Украины с помощью дронов-камикадзе иранского происхождения Shahed-136. Звуки взрывов звучали во многих регионах. Фокус собрал все, что известно о вражеском терроре.

Воздушная тревога в украинских регионах начала звучать еще с вечера четверга и причиной стала угроза применения россиянами БПЛА и ракет, о чем предупреждали в Воздушных силах.

По данным Telegram-канала "ХДнiпро", около полуночи в направлении города Днепр летела ракета, после чего ВС РФ запустили еще одну. Это привело к активизации систем ПВО в пригороде.

Также ночью существовала угроза для Запорожской области, о чем писал в своем Telegram-канале начальник областной военной администрации Иван Федоров. Сначала оккупанты атаковали регион при помощи управляемой авиабомбы, а потом существовала угроза еще и удара баллистическими ракетами.

Ближе к 3 часам ночи угроза перенеслась в Хмельницкую область и "Суспiльне" сообщало про звуки взрывов в регионе. После этого они звучали еще как минимум дважды, о чем написали в 05:18 и 05:44. Корреспондент Фокуса также подтвердил фиксирующиеся звуки взрывов. Местные власти никак не прокомментировали инцидент на момент публикации материала. О последствиях также неизвестно.

В Ивано-Франковске, как писал мэр Руслан Марцинкив, в 3 часа ночи была зафиксирована работа противовоздушной обороны и пообещал позже предоставить подробности. Граждан призвали не помогать противнику и не публиковать в сети кадры с возможными последствиями. На момент публикации материала новых сообщений от него не поступало.

Ближе к 5 утра в "Суспiльне" сообщили о звуке взрыва в городе Ровно. Перед этим мониторинговые каналы предупреждали об опасности из-за вражеского дрона-камикадзе.

Киевскую область ВС РФ также не обошли стороны и еще до полуночи регион пытались атаковать вражеские беспилотники, о чем написали в Киевской областной военной администрации. В связи с этим граждане могли слышать звуки ПВО. Под утро взрывы в регионе повторились.

Во Львовской области также звучали взрывы, писали в Telegram-канале "Труха Львов". Связано это с атакой БПЛА, о чем перед этим предупреждал начальник областной военной администрации Максим Козицкий.

Напомним, 19 сентября сообщалось, что ВС РФ снова атаковали Украину при помощи различного вооружения. Больше всего ночью досталось Харькову, который захватчики обстреляли зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и авиабомбами. Известно о повреждении инфраструктуры, а информация о пострадавших не поступала.