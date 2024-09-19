Ракеты, "Шахеды" и КАБы: ВС РФ снова атаковали Украину, что известно (фото)

Больше всего ночью досталось Харькову, который захватчики атаковали зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и авиабомбами. Известно о повреждении инфраструктуры, а информация о пострадавших не поступала.

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В ночь на 19 сентября Россия атаковала Украину управляемыми ракетами и "Шахедами". В частности, оккупанты ударили по Харьковщине тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и 42-мя ударными БпЛА типа "Shahed". Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Указано, что противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях. Сбиты все 42 ударных БпЛА и управляемая авиационная ракета Х-59/69.

Атака ВС РФ 19 сентября Фото: Воздушные силы ВСУ

Обстрел Украины 19 сентября — последствия в Ровенской области

Ночью в области сбита воздушная цель врага. Об этом сообщил начальник Ривненской ОВА Александр Коваль.

"Люди не пострадали, на месте сбития работают соответствующие службы", — добавил он.

Обстрел Украины 19 сентября — последствия в Кировоградской области

"Этой ночью защитники неба отбили очередную вражескую атаку", — написал председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

Он добавил, что о пострадавших и повреждениях в области сообщений не поступало.

Обстрел Украины 19 сентября — последствия в Николаевской области

По информации председателя ОВА Виталия Кима, в области силами и средствами противовоздушной обороны велась боевая работа. Он добавил, что в ночь на 19 сентября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено восемнадцать БпЛА типа "Shahed 131/136".

Обстрел Украины 19 сентября — последствия в Днепропетровской области

Как отметил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, в области ночью работала ПВО. В результате была сбита вражеская ракета.

Массированный обстрел Харькова

Кроме этого, в Харькове в ночь на 19 сентября прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Сначала оккупанты ударили по лесополосе Шевченковского района. На месте прилетов был пожар и пострадали жилые дома неподалеку — в них были выбиты стекла. В настоящее время не установлен тип ракет, которыми наносили удары.

Позже город атаковали еще тремя КАБами. Один из КАБов упал между школой и детсадом в Индустриальном районе. Второй прилет КАБа пришелся возле депо в Салтовском районе города, а третий КАБ упал в пригород. На данный момент информация о пострадавших отсутствует.

Напомним, что 18 сентября РФ атаковала Украину ракетами и "Шахедами". Под ударом были восемь областей. В результате атаки несколько граждан получили несовместимые с жизнью ранения, пострадали гражданская и энергетическая инфраструктура в регионах.

В этот же день прогремел взрыв в городе Сумы. После этого в части города исчезло электроснабжение. Также без света осталось по меньшей мере 9 городов в области.