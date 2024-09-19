Ракети, "Шахеди" та КАБи: ЗС РФ знову атакували Україну, що відомо (фото)

Найбільше вночі дісталось Харкову, який загарбники атакували зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та авіабомбами. Наразі відомо про пошкодження інфраструктури, а інформація про постраждалих не надходила.

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У ніч проти 19 вересня Росія атакувала Україну керованими ракетами та "Шахедами. Зокрема, окупанти вдарили по Харківщині трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400, однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 42-ма ударними БпЛА типу "Shahed". Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Зазначено, що протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях. Збито усі 42 ударних БпЛА та керована авіаційна ракета Х-59/69.

Атака ЗС РФ 19 вересня Фото: Повітряні сили ЗСУ

Обстріл України 19 вересня — наслідки у Рівненській області

Вночі в області збито повітряну ціль ворога. Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

"Люди не постраждали.На місці збиття працюють відповідні служби", — додав він.

Обстріл України 19 вересня — наслідки у Кіровоградській області

"Цієї ночі оборонці неба відбили чергову ворожу атаку", — написав голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Він додав, що про потерпілих та пошкоджень в області повідомлень не надходило.

Обстріл України 19 вересня — наслідки у Миколаївській області

За інформацією голови ОВА Віталія Кіма, в області силами та засобами протиповітряної оборони велась бойова робота. Він додав, що у ніч на 19 вересня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено вісімнадцять БпЛА типу "Shahed 131/136".

Обстріл України 19 вересня — наслідки в Дніпропетровській області

Як зазначив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, в області вночі працювала ППО. В результаті була збита ворожа ракета.

Масований обстріл Харкова

Окрім цього, в Харкові в ніч на 19 вересня пролунало декілька вибухів. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Спочатку окупанти вдарили по лісосмузі Шевченківського району. На місці прильотів була пожежа та постраждали житлові будинки неподалік — у них були вибиті шибки. На даний час не встановлений тип ракет, якими завдавали ударів.

Пізніше місто атакували ще трьома КАБами. Один із КАБів впав між школою та дитсадком в Індустріальному районі. Другий приліт КАБу прийшовся біля депо в Салтівському районі міста, а третій КАБ впав у передмістя. На даний час інформація про постраждалих відсутня.

Нагадаємо, що 18 вересня РФ атакувала Україну ракетами та "Шахедами". Під ударом були вісім областей. Внаслідок атаки декілька громадян отримали несумісні із життям поранення, постраждали цивільна та енергетична інфраструктура в регіонах.

Цього ж дня пролунав вибух в місті Суми. Після цього в частині міста зникло електропостачання. Також без світла залишилось щонайменше 9 міст в області.