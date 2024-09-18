РФ атакувала Україну ракетами і "шахедами": під ударом були вісім областей, є жертви (фото)

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях. Внаслідок атаки постраждали цивільна та енергетична інфраструктура в регіонах. Також відомо про кількох громадян, які під час обстрілів дістали несумісні із життям поранення.

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У ніч на 18 вересня 2024 року Росія атакувала Україну керованими авіаційними ракетами та ударними дронами з повітряного простору окупованої Херсонщини, Курської області та Краснодарського краю. Про це повідомили у Telegram-каналі Повітряних Сил ЗС України.

Три ракети Х-59/69 російські окупанти запустили з окупованої української території. А 52 ударні дрони летіли із території Російської Федерації, зокрема із Курщини, де зараз також перебувають Сили Оборони.

Атака на Україну в ніч на 18 вересня

"До відбиття повітряного нападу противника залучались: авіація, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 46 ударних БпЛА", — сказано у повідомленні.

П'ять БпЛА були локаційно втрачені через роботу української РЕБ, ще один ворожий ударний безпілотник – полетів назад у Росію. Також, внаслідок протидії, керовані авіаційні ракети не досягли бажаних противником цілей. Є пошкодження сільськогосподарської техніки, попередньо, обійшлось без жертв і постраждалих.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях.

Внаслідок атак постраждали енергетична інфраструктура в Сумах, були пошкодження у Миколаївській області, а також обстріли житлових будинків у Кропивницькому, де є загиблий та постраждалі.

Миколаївська область

У Миколаївській ОВА повідомили, що у Баштанському районі цієї ночі близько 03:45 відбулася атака крилатою ракетою, ймовірно, Х-59. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа на території одного із сільськогосподарських підприємств. Суху траву швидко загасили. Вибухова хвиля пошкодила сільськогосподарську техніку та зруйнувала паркан, однак обійшлося без постраждалих.

У Миколаївській області протягом минулої доби тривали обстріли з боку російських окупаційних сил. Сили протиповітряної оборони успішно знищили чотири ворожі безпілотники типу "Shahed 131/136", які атакували область у ніч на 18 вересня.

Херсонська область

На Херсонщині через атаки російської армії одна людина загинула та шість поранено, пошкоджено понад 20 будинків, повідомили у Нацполіції.

Наслідки обстрілу Херсонщини Фото: Нацполіція України

Правоохоронці зауважили, що Росія продовжує тактику терору, свідомо завдаючи ударів по цивільних об’єктах правобережжя Херсонщини з артилерії, мінометів та БпЛА.

Протягом доби ЗС РФ обстрілювали Херсон і передмістя. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоквартирний та 23 приватні будинки, магазин, гаражний кооператив, газопровід. На світанку Центральний район Херсона атакували російські ударні БпЛА, у місті лунали гучні вибухи.

Наслідки обстрілу Херсонщини Фото: Нацполіція України

Уламки від збитого безпілотника впали на територію гаражного кооперативу, пошкодивши гаражі та травмувавши двох охоронців віком 49 та 64 роки.

Черкаська область

В Черкаській області сили ППО та радіоелектронної боротьби знищили 16 ворожих безпілотників. Про це повідомляє начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Внаслідок падіння уламків загорілось у лісі, але загоряння вже ліквідували.

Кіровоградська область

У Кропивницькому внаслідок ворожої атаки є загиблий. Також поранення отримала 90-річна жінка. Медики вже надали їй допомогу.

Наслідки обстрілу Кропивницького Фото: Нацполіція України

Було пошкоджено кілька житлових будинків. В одному з дворів сталася пожежа. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Сумська область

За минулу добу російські окупанти з різних видів зброї обстріляли 45 населених пунктів Сумської області. Загалом нараховано 246 ударів. У результаті обстрілів загинула одна особа, ще троє отримали поранення.

Уламки збитого на Сумщині "Шахеда" Фото: Сумська обласна військова адміністрація Уламки збитого на Сумщині "Шахеда" Фото: Сумська обласна військова адміністрація

Вночі та зранку росіяни 37 разів обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області. Було зафіксовано 57 вибухів. Атакували FPV дронами, КАБами та БПЛА. В ніч на 18 вересня сили протиповітряної оборони Сумщини знищили 16 ворожих "Шахедів", повідомили у Сумській ОВА.

Полтавська область

На Полтавщині повітряна тривога тривала близько 12 годин — з 20.53 до 09.17. Сили протиповітряної оборони у небі над Полтавщиною збивали російські безпілотники. В ніч на 18 вересня під обстріл потрапила цивільна енергосистема. Про це 18 вересня повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

Під час повітряної тривоги в області вимикалася повітряна лінія. Згодом під час огляду фахівці виявили на ній сліди низової пожежі, яка виникла внаслідок обстрілу. Також зауважили, що уражень зазнала цивільна енергосистема у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Київська область

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко прозвітував про наслідки російської атаки на Київщину 18 вересня. Область ворог атакував ударними дронами. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі.

Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури немає, обійшлось без постраждалих. Уламки ворожих безпілотників зафіксували поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості, там загорілась суха трава, але загоряння вже ліквідували.

Нагадаємо, в ніч на 18 вересня ЗСУ атакували склад боєприпасів у місті Торопець в Тверській області. Вибухи та детонація ракет, що зберігались на складі навіть спровокували невеликий землетрус.