РФ атакувала Україну ракетами і "шахедами": під ударом були вісім областей, є жертви (фото)
Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях. Внаслідок атаки постраждали цивільна та енергетична інфраструктура в регіонах. Також відомо про кількох громадян, які під час обстрілів дістали несумісні із життям поранення.
У ніч на 18 вересня 2024 року Росія атакувала Україну керованими авіаційними ракетами та ударними дронами з повітряного простору окупованої Херсонщини, Курської області та Краснодарського краю. Про це повідомили у Telegram-каналі Повітряних Сил ЗС України.
Три ракети Х-59/69 російські окупанти запустили з окупованої української території. А 52 ударні дрони летіли із території Російської Федерації, зокрема із Курщини, де зараз також перебувають Сили Оборони.
"До відбиття повітряного нападу противника залучались: авіація, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 46 ударних БпЛА", — сказано у повідомленні.
П'ять БпЛА були локаційно втрачені через роботу української РЕБ, ще один ворожий ударний безпілотник – полетів назад у Росію. Також, внаслідок протидії, керовані авіаційні ракети не досягли бажаних противником цілей. Є пошкодження сільськогосподарської техніки, попередньо, обійшлось без жертв і постраждалих.
Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях.
Внаслідок атак постраждали енергетична інфраструктура в Сумах, були пошкодження у Миколаївській області, а також обстріли житлових будинків у Кропивницькому, де є загиблий та постраждалі.
Миколаївська область
У Миколаївській ОВА повідомили, що у Баштанському районі цієї ночі близько 03:45 відбулася атака крилатою ракетою, ймовірно, Х-59. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа на території одного із сільськогосподарських підприємств. Суху траву швидко загасили. Вибухова хвиля пошкодила сільськогосподарську техніку та зруйнувала паркан, однак обійшлося без постраждалих.
У Миколаївській області протягом минулої доби тривали обстріли з боку російських окупаційних сил. Сили протиповітряної оборони успішно знищили чотири ворожі безпілотники типу "Shahed 131/136", які атакували область у ніч на 18 вересня.
Херсонська область
На Херсонщині через атаки російської армії одна людина загинула та шість поранено, пошкоджено понад 20 будинків, повідомили у Нацполіції.
Правоохоронці зауважили, що Росія продовжує тактику терору, свідомо завдаючи ударів по цивільних об’єктах правобережжя Херсонщини з артилерії, мінометів та БпЛА.
Протягом доби ЗС РФ обстрілювали Херсон і передмістя. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоквартирний та 23 приватні будинки, магазин, гаражний кооператив, газопровід. На світанку Центральний район Херсона атакували російські ударні БпЛА, у місті лунали гучні вибухи.
Уламки від збитого безпілотника впали на територію гаражного кооперативу, пошкодивши гаражі та травмувавши двох охоронців віком 49 та 64 роки.
Черкаська область
В Черкаській області сили ППО та радіоелектронної боротьби знищили 16 ворожих безпілотників. Про це повідомляє начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Внаслідок падіння уламків загорілось у лісі, але загоряння вже ліквідували.
Кіровоградська область
У Кропивницькому внаслідок ворожої атаки є загиблий. Також поранення отримала 90-річна жінка. Медики вже надали їй допомогу.
Було пошкоджено кілька житлових будинків. В одному з дворів сталася пожежа. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
Сумська область
За минулу добу російські окупанти з різних видів зброї обстріляли 45 населених пунктів Сумської області. Загалом нараховано 246 ударів. У результаті обстрілів загинула одна особа, ще троє отримали поранення.
Вночі та зранку росіяни 37 разів обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області. Було зафіксовано 57 вибухів. Атакували FPV дронами, КАБами та БПЛА. В ніч на 18 вересня сили протиповітряної оборони Сумщини знищили 16 ворожих "Шахедів", повідомили у Сумській ОВА.
Полтавська область
На Полтавщині повітряна тривога тривала близько 12 годин — з 20.53 до 09.17. Сили протиповітряної оборони у небі над Полтавщиною збивали російські безпілотники. В ніч на 18 вересня під обстріл потрапила цивільна енергосистема. Про це 18 вересня повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.
Під час повітряної тривоги в області вимикалася повітряна лінія. Згодом під час огляду фахівці виявили на ній сліди низової пожежі, яка виникла внаслідок обстрілу. Також зауважили, що уражень зазнала цивільна енергосистема у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.
Київська область
Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко прозвітував про наслідки російської атаки на Київщину 18 вересня. Область ворог атакував ударними дронами. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі.
Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури немає, обійшлось без постраждалих. Уламки ворожих безпілотників зафіксували поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості, там загорілась суха трава, але загоряння вже ліквідували.
Нагадаємо, в ніч на 18 вересня ЗСУ атакували склад боєприпасів у місті Торопець в Тверській області. Вибухи та детонація ракет, що зберігались на складі навіть спровокували невеликий землетрус.