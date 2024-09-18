Зберігали "Іскандери" та KN-23: удар БПЛА по Торопцю в РФ спровокував землетрус (фото)

За даними моніторингових сервісів, за досить короткий час відбулось 17 поштовхів. Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив, що на ураженому складі росіяни зберігали снаряди до "Градів", а також ракети до комплексів С-300/С-400 та "Іскандер".

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Після атаки на склад боєприпасів у місті Торопець Тверської області моніторинговими сервісами був зафіксований слабкий землетрус магнітудою 2,8 балів. Про це повідомляє сервіс Volcanodiscovery.

Після цього було ще 16 слабких поштовхів магнітудою від 2 до 2,8 балів.

"За останні 24 години в Торопці сталося 17 землетрусів магнітудою 2,0+, найсильніший із яких становив 2,8 бала", — зазначено в повідомленні.

Український безпілотник влучив в 107-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління РФ. Про це повідомляє український OSINT-експерт Tatarigam.

"Цей склад активно постачав різноманітні боєприпаси, зокрема 122-мм ракети для БМ-21 "Град", 82-мм снаряди та 7,62 між 2022 та 2024 роками", — говориться в повідомленні.

Склад боєприпасів в місті Торопець Фото: Tatarigami_UA

"На великому складі в місті Торопець у Тверській області росіяни зберігали ракети до "Град", С-300 та С-400, а також вироблені балістичні ракети до "Іскандер" і починали створювати запас північнокорейських KN23", — зазначив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Моніторингові канали також стверджують, що на складі в місті Торопець зберігалось до 30 тисяч тонн різного бойового комплекту (далі — БК). Після атаки було знищене ціле "містечко" БК і це, ймовірно, є найбільшим ураженим складом за всю війну — його розмір становить приблизно 7,76 км². Наразі атакований склад продовжує детонувати.

Ці боєкомплекти відправляли РЖД на захід, в Білорусь, потім перетинали кордон знову в РФ і розвантажували в Курську і Бєлгороді. Їх знищення відобразиться "на оперативному угрупуванні Північ, до якого входить забезпечення військ Брянську, Курську та Бєлгороду".

Нагадаємо, у ніч на 18 вересня Тверську область Росії атакували безпілотники. Була чутна робота ППО. Як зазначив губернатор Тверської області Ігор Руденя, внаслідок падіння уламків БПЛА у місті почалась пожежа та загорівся склад із боєприпасами.

Окрім цього, ЗСУ уразили склади боєприпасів ЗС РФ на окупованій території поблизу Маріуполя. Тоді вдалось знищити будівлі складів та тисячі тонн снарядів російської армії.