Ракети ВМС ЗСУ вдарили по складах РФ під Маріуполем: що відомо про влучання (фото)

ВМС України влучили далекобійною ракетою по складах росіян під Маріуполем, повідомило командування. Фото з місця подій демонструють повністю зруйновані будівлі та покручені уламки снарядів, мін, ракет ППО.

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Українські засоби ураження дістали склад боєприпасів ЗС РФ на окупованій території поблизу Маріуполя. Ефективність влучання підтверджують пожежі, які бачили з відстані десятків кілометрів. Про вдале відпрацювання України написали на сторінці Facebook командування Військово-Морськими силами ЗСУ.

Допис командування з'явився у мережі вдень 17 вересня. Вказано, що підрозділи ВМС ЗСУ поцілили далекобійною ракетою по складу боєприпасів ЗС РФ поруч з Маріуполем. Завдяки вдалому відпрацюванню вдалось знищити будівлі складів та тисячі тонн снарядів російської армії, ідеться у дописі. Точна дата удару не згадується: написали, що подія відбулась "днями".

Удар ЗСУ - ВМС про влучання по складах РФ під Маріуполем Фото: Скриншот

Крім того, у повідомленні ВМС ЗСУ є фото можливої точки удару. Видно смугу на горизонті, на якій в кількох місцях палахкотить вогонь.

Удар ЗСУ - наслідки прильотів на складах РФ під Маріуполем 13 вересня Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Удар ЗСУ — що відомо про влучання

Про можливі удари Сил оборони по тилових базах ЗС РФ під Маріуполем писав радник мера Петро Андрющенко. Допис посадовця про серію гучних вибухів з'явився у мережі 13 вересня. Він повідомив, що були прильоти в трьох точках: у трикутнику між селами Портовським-Рибацьким-Мелекіним, між Мангушем та Маріуполем, на північний схід від Маріуполя ближче до Донецька. На відео, яке зробили місцеві жителі, заграву помітно з відстані в 10 км, написав Андрющенко.

Удар ЗСУ - пожежа на складах РФ під Маріуполем 13 вересня Фото: Скриншот

17 вересня радник мера опублікував нові фото з місця прильотів, які наочно показують наслідки ударів українських ракет. Він повідомив, що вдалось знищити склад БК у селі Глибокому (в трикутнику, про який згадував раніше). З його слів, склад "випарувався", а разом з ним — тисячі "снаряді, мін, ракети ППО". На фото, які посадовець додав до повідомлення, видно купи решток російських снарядів і дрібні уламки складів, в яких вони зберігались.

Удар ЗСУ - снаряди зі складів РФ під Маріуполем Фото: Петро Андрющенко/Telegram Удар ЗСУ - склади РФ під Маріуполем Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Точка, до якої долетіла українська ракета, розташована за понад 100 км від лінії фронту. Міноборони РФ 13 вересня підтвердило нічні атаки ЗСУ, але згадало лише про загрозу БПЛА для прикордонних областей.

Удар ЗСУ - відстань від фронту до складів РФ під Маріуполем Фото: DeepState

Зазначимо, раніше Фокус писав, що на озброєнні ВМС ЗСУ є пускові установки "Нептун", які вдосконалили для роботи по наземних цілях і які 800-кілограмовою ракетою дістають на відстань до 300 км. У вересні 2024 року видання The Telegraph перелічило далекобійні засоби ураження, які мають Сили оборони. Журналісти підрахували, що Україна застосовувала "Нептун" до 10 разів і проблема полягає в тому, що ракети виробляють на заводах у межах досяжності зброї ЗС РФ.

Нагадуємо, 17 вересня у ЗМІ розповіли про новітні ракети JDAM, випробування яких почали у США.