ЗСУ атакували полігон та базу ЗС РФ біля Маріуполя: яких втрат зазнав ворог (фото, відео)
Підрозділ противника базувався на фермі за приміщенням військкомату в Нікольському на Донбасі. Після вибуху швидкі виїхали до Волновахи з пораненими або вже ліквідованими росіянами, розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Вдень 22 червня у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунали вибухи. Зокрема, було пошкоджено базу Збройних сил Російської Федерації. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко в Telegram.
"За попередньою інформацією, внаслідок сьогоднішніх обстрілів в окупованому місті було влучання в базування окупантів", — сказав він.
Внаслідок атаки було пошкоджено пʼять одиниць російської техніки та систему протиповітряної оборони. Ба більше, є інформація про те, що влучання відбулося на полігоні поблизу селища Старий Крим та базуванню противника біля військкомату в Нікольському.
Також він уточнив, що влучання відбулося у ферму за приміщенням військкомату в Нікольському Донецької області.
"На фермі базувався підрозділ окупантів. Перші "буханки" чи то з пораненими, чи то з пакетами вже виїхали в бік Волновахи", — сказав Петро Андрющенко.
Він зауважив, що після вибухів, на місці спалахнула пожежа.
"Маріупольський район. Одночасно з Маріупольською бавовною (12:00 —12:40) приліт по базуванню окупантів у військкоматі в с. Нікольске (Володарскоє за окупантів). В місті прильоту пожежа…", — зазначив він.
Андрющенко наголосив, що в це місце було влучання 12 лютого 2023 року. Ба більше, місцеві пабліки підтвердили "приліт" і пожежу.
Нагадаємо, радник міського голови Петро Андрющенко заявив, що ракетами було атаковано тимчасово окупований Маріуполь Донецької області 1 травня. За його словами, противник двічі намагався знищити повітряні цілі, проте недалеко від Невського уламки впали в місце концентрації окупантів.
Наприкінці квітня Андрющенко розповів, що під Маріуполем відбулося не менше десяти влучань по базі ЗС РФ. У результаті атаки є загиблі та поранені окупанти, всі — офіцери.