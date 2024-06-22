ЗСУ атакували полігон та базу ЗС РФ біля Маріуполя: яких втрат зазнав ворог (фото, відео)

Підрозділ противника базувався на фермі за приміщенням військкомату в Нікольському на Донбасі. Після вибуху швидкі виїхали до Волновахи з пораненими або вже ліквідованими росіянами, розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Вдень 22 червня у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунали вибухи. Зокрема, було пошкоджено базу Збройних сил Російської Федерації. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко в Telegram.

"За попередньою інформацією, внаслідок сьогоднішніх обстрілів в окупованому місті було влучання в базування окупантів", — сказав він.

Внаслідок атаки було пошкоджено пʼять одиниць російської техніки та систему протиповітряної оборони. Ба більше, є інформація про те, що влучання відбулося на полігоні поблизу селища Старий Крим та базуванню противника біля військкомату в Нікольському.

Полігон ЗС РФ біля селища Старий Крим Фото: Маріупольська міська рада Базування ЗС РФ біля військкомату в Нікольському Фото: Маріупольська міська рада

Також він уточнив, що влучання відбулося у ферму за приміщенням військкомату в Нікольському Донецької області.

"На фермі базувався підрозділ окупантів. Перші "буханки" чи то з пораненими, чи то з пакетами вже виїхали в бік Волновахи", — сказав Петро Андрющенко.

Місце влучання в Нікольському

Він зауважив, що після вибухів, на місці спалахнула пожежа.

"Маріупольський район. Одночасно з Маріупольською бавовною (12:00 —12:40) приліт по базуванню окупантів у військкоматі в с. Нікольске (Володарскоє за окупантів). В місті прильоту пожежа…", — зазначив він.

Андрющенко наголосив, що в це місце було влучання 12 лютого 2023 року. Ба більше, місцеві пабліки підтвердили "приліт" і пожежу.

Нагадаємо, радник міського голови Петро Андрющенко заявив, що ракетами було атаковано тимчасово окупований Маріуполь Донецької області 1 травня. За його словами, противник двічі намагався знищити повітряні цілі, проте недалеко від Невського уламки впали в місце концентрації окупантів.

Наприкінці квітня Андрющенко розповів, що під Маріуполем відбулося не менше десяти влучань по базі ЗС РФ. У результаті атаки є загиблі та поранені окупанти, всі — офіцери.