ВСУ атаковали полигон и базу ВС РФ возле Мариуполя: какие потери понес враг (фото, видео)

Подразделение противника базировалось на ферме за помещением военкомата в Никольском на Донбассе. После взрыва скорые выехали в Волноваху с ранеными или уже ликвидированными россиянами, рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Related video

Днем 22 июня во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области прогремели взрывы. В частности, была повреждена база Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

"По предварительной информации, в результате сегодняшних обстрелов в оккупированном городе было попадание в базирование оккупантов", — сказал он.

В результате атаки были повреждены пять единиц российской техники и система противовоздушной обороны. Более того, есть информация о том, что попадание произошло на полигоне вблизи поселка Старый Крым и базированию противника возле военкомата в Никольском.

Полигон ВС РФ возле поселка Старый Крым Фото: Мариупольский городской совет Базирование ВС РФ возле военкомата в Никольском Фото: Мариупольский городской совет

Также он уточнил, что попадание произошло в ферму за помещением военкомата в Никольском Донецкой области.

"На ферме базировалось подразделение оккупантов. Первые "буханки" то ли с ранеными, то ли с пакетами уже выехали в сторону Волновахи", — сказал Петр Андрющенко.

Место попадания в Никольском

Он отметил, что после взрывов, на месте вспыхнул пожар.

"Мариупольский район. Одновременно с Мариупольским хлопком (12:00 -12:40) прилет по базированию оккупантов в военкомате в с. Никольское (Володарское при оккупантах). В городе прилета пожар...", — отметил он.

Андрющенко отметил, что в это место было попадание 12 февраля 2023 года. Более того, местные паблики подтвердили "прилет" и пожар.

Напомним, советник городского головы Петр Андрющенко заявил, что ракетами был атакован временно оккупированный Мариуполь Донецкой области 1 мая. По его словам, противник дважды пытался уничтожить воздушные цели, однако недалеко от Невского обломки упали в место концентрации оккупантов.

В конце апреля Андрющенко рассказал, что под Мариуполем произошло не менее десяти попаданий по базе ВС РФ. В результате атаки есть погибшие и раненые оккупанты, все — офицеры.