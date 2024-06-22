ВСУ атаковали полигон и базу ВС РФ возле Мариуполя: какие потери понес враг (фото, видео)
Подразделение противника базировалось на ферме за помещением военкомата в Никольском на Донбассе. После взрыва скорые выехали в Волноваху с ранеными или уже ликвидированными россиянами, рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Днем 22 июня во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области прогремели взрывы. В частности, была повреждена база Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.
"По предварительной информации, в результате сегодняшних обстрелов в оккупированном городе было попадание в базирование оккупантов", — сказал он.
В результате атаки были повреждены пять единиц российской техники и система противовоздушной обороны. Более того, есть информация о том, что попадание произошло на полигоне вблизи поселка Старый Крым и базированию противника возле военкомата в Никольском.
Также он уточнил, что попадание произошло в ферму за помещением военкомата в Никольском Донецкой области.
"На ферме базировалось подразделение оккупантов. Первые "буханки" то ли с ранеными, то ли с пакетами уже выехали в сторону Волновахи", — сказал Петр Андрющенко.
Он отметил, что после взрывов, на месте вспыхнул пожар.
"Мариупольский район. Одновременно с Мариупольским хлопком (12:00 -12:40) прилет по базированию оккупантов в военкомате в с. Никольское (Володарское при оккупантах). В городе прилета пожар...", — отметил он.
Андрющенко отметил, что в это место было попадание 12 февраля 2023 года. Более того, местные паблики подтвердили "прилет" и пожар.
Напомним, советник городского головы Петр Андрющенко заявил, что ракетами был атакован временно оккупированный Мариуполь Донецкой области 1 мая. По его словам, противник дважды пытался уничтожить воздушные цели, однако недалеко от Невского обломки упали в место концентрации оккупантов.
В конце апреля Андрющенко рассказал, что под Мариуполем произошло не менее десяти попаданий по базе ВС РФ. В результате атаки есть погибшие и раненые оккупанты, все — офицеры.