Не для F-16: Lockheed Martin представила ракети JASSM XR екстремальної дальності (відео)

За словами журналістів, збільшення загальної ваги ракети не дасть змоги комплектувати нею деякі бойові літаки, такі як F-16 Fighting Falcon. Але F/A-18 Super Hornet у версії F/A-18E/F, ймовірно, вже сумісні, як і F-35 Lightning II та F-15 Eagle.

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16 вересня 2024 року під час конференції Air, Space & Cyber Асоціації американських ВПС Lockheed Martin представила новітню версію своєї крилатої ракети AGM-158 JASSM, відому як JASSM XR (eXtreme Range). Нова ракета розроблена для збереження можливостей прихованого і точкового удару, підвищеної дальності. Про це повідомляє Army Recognition.

Досі було три версії ракети JASSM:

AGM-158A JASSM — базова версія "повітря-земля";

AGM-158B JASSM-ER — "повітря-земля" збільшеної дальності;

AGM-158C LRASM — протикорабельна ракета великої дальності, яку розгортають в операціях "повітря-море" або "море-море" за допомогою установок вертикального пуску Mk 41 VLS.

AGM-158 XR покликана розширити дальність. Технічні подробиці поки тримають у секреті, водночас Майкл Ротштейн, віцепрезидент зі стратегії Lockheed Martin Missiles and Fire Control, заявив, що дальність відрізняється значно.

Ракети JASSM XR

За даними ВПС США, дальність JASSM-ER перевищує 926 км. Джон Хілл, віцепрезидент і генеральний менеджер із питань повітряної переваги в Lockheed Martin, пояснив, що JASSM XR розроблено як наступну ітерацію JASSM-D і LRASM-C3, які наразі укладені з ВПС і ВМС. Хілл наголосив, що XR використовує наявні виробничі лінії та процеси.

"Ми розглядаємо XR як ракету наддалекого радіуса дії. Вона розширює наявне сімейство JASSM і LRASM і несе більше палива, звідси потрібна дальність польоту і необхідні винищувачі", — зазначив він.

JASSM XR зберігає ту саму боєголовку вагою 453,6 кг, що і JASSM-ER. Конструктивні зміни були зроблені на основі моделей JASSM-ER і LRASM. Нова ракета довша. Серед інших потенційних удосконалень — використання легших сплавів, поліпшена аеродинаміка, модифіковані стабілізатори або більш ефективна рухова установка.

Розширена дальність дає змогу пусковим розрахункам запускати JASSM XR з більшої відстані та завдавати ударів по глибших цілях, залишаючись поза досяжністю ворожих систем ППО.

Водночас збільшення загальної ваги ракети не дозволяє її нести деяким бойовим літакам, таким як F-16 Fighting Falcon. Але F/A-18 Super Hornet у версії F/A-18E/F, ймовірно, вже сумісні. F-35 Lightning II, як очікується, також буде сумісний у найближчому майбутньому, поряд з F-15 Eagle.

Нагадаємо, що армія Росії планує наступати під Харковом.

Раніше повідомлялося, що у РФ відреагували на можливі поставки стелс-ракет JASSM Україні, якими можуть бити по РФ.